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Туриста-иностранца с просроченной визой задержали в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:25
  • Просмотров: 27
Туриста-иностранца с просроченной визой задержали в ЧерниговеВо время проверки данных лица патрульные остановили иностранца с просроченной визой.

Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова, информирует Garmata.tv.

На территорию Украины он приехал по туристической визе, срок действия которой истек месяц назад.

Правоохранители доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области, где его был составлен административный протокол по ст. 203 - нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине Кодекса Украины об административных правонарушениях.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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