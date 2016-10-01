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Туриста-иностранца с просроченной визой задержали в Чернигове
- Сегодня, 16:25
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Во время проверки данных лица патрульные остановили иностранца с просроченной визой.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова, информирует Garmata.tv.
На территорию Украины он приехал по туристической визе, срок действия которой истек месяц назад.
Правоохранители доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области, где его был составлен административный протокол по ст. 203 - нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова, информирует Garmata.tv.
На территорию Украины он приехал по туристической визе, срок действия которой истек месяц назад.
Правоохранители доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области, где его был составлен административный протокол по ст. 203 - нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник: garmata.tv/
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