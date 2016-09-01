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Черниговчанина воры оставили без колес

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:29
  • Просмотров: 27
Черниговчанина воры оставили без колесВчера, 22 марта, в полицию с сообщением о краже обратился 63-летний черниговец.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

Пострадавший сообщил, что в период с 18:00 20 марта по 6:20 22 марта неустановленное лицо, путем подбора ключей к замку, проник в гараж на улице Текстильщиков.


Из помещения исчезли автомобиль "Geely MK-715 IA", велосипед и телевизор.

Но автомобиль был найден на ул. Полуботка и возвращено владельцу.

По данному факту проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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