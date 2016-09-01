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Черниговчанина воры оставили без колес
- Сегодня, 17:29
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Вчера, 22 марта, в полицию с сообщением о краже обратился 63-летний черниговец.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Пострадавший сообщил, что в период с 18:00 20 марта по 6:20 22 марта неустановленное лицо, путем подбора ключей к замку, проник в гараж на улице Текстильщиков.
Из помещения исчезли автомобиль "Geely MK-715 IA", велосипед и телевизор.
Но автомобиль был найден на ул. Полуботка и возвращено владельцу.
По данному факту проводится проверка.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Пострадавший сообщил, что в период с 18:00 20 марта по 6:20 22 марта неустановленное лицо, путем подбора ключей к замку, проник в гараж на улице Текстильщиков.
Из помещения исчезли автомобиль "Geely MK-715 IA", велосипед и телевизор.
Но автомобиль был найден на ул. Полуботка и возвращено владельцу.
По данному факту проводится проверка.
Источник: garmata.tv/
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