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Відомий чернігівський художник подарував місту новий мурал
- Сегодня, 18:30
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Новий мурал, авторства відомого чернігівського художника Дмитра Адеріхо, з'явився під мостом у Чернігові.
Фотографії витвору сам автор виклав на своїй сторінці у "ВКонтакте".
На картині зображена дівчина у хіп-хоп бейсболці.
Фотографії витвору сам автор виклав на своїй сторінці у "ВКонтакте".
На картині зображена дівчина у хіп-хоп бейсболці.
Источник: garmata.tv/
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