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Известный черниговский художник подарил городу новый мурал
- Сегодня, 18:31
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Новый мурал, авторства известного черниговского художника Дмитрия Адерихо, появился под мостом в Чернигове.
Фотографии произведения сам автор выложил на своей странице в "ВКонтакте".
На картине изображена девушка в хип-хоп бейсболке.
Фотографии произведения сам автор выложил на своей странице в "ВКонтакте".
На картине изображена девушка в хип-хоп бейсболке.
Источник: garmata.tv/
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