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Известный черниговский художник подарил городу новый мурал

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:31
  • Просмотров: 15
Известный черниговский художник подарил городу новый муралНовый мурал, авторства известного черниговского художника Дмитрия Адерихо, появился под мостом в Чернигове.

Фотографии произведения сам автор выложил на своей странице в "ВКонтакте".


На картине изображена девушка в хип-хоп бейсболке.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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