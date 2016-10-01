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В Чернигове скоро будет свободное место начальника управления капитального строительства горсовета
- Сегодня, 12:39
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Начальник управления капитального строительства горсовета Анатолий Дзязько написал заявление об увольнении.
Об этом сообщает заместитель городского головы Александр Ломако в Facebook, передает Garmata.tv.
По его словам, срок полномочий Анатолия Дзязька должен закончиться 27 марта, но пока он находится в отпуске.
Подробности позже.
Об этом сообщает заместитель городского головы Александр Ломако в Facebook, передает Garmata.tv.
По его словам, срок полномочий Анатолия Дзязька должен закончиться 27 марта, но пока он находится в отпуске.
Подробности позже.
Источник: garmata.tv/
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