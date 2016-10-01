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В Чернигове скоро будет свободное место начальника управления капитального строительства горсовета

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:39
  • Просмотров: 35
В Чернигове скоро будет свободное место начальника управления капитального строительства горсоветаНачальник управления капитального строительства горсовета Анатолий Дзязько написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает заместитель городского головы Александр Ломако в Facebook, передает Garmata.tv.

По его словам, срок полномочий Анатолия Дзязька должен закончиться 27 марта, но пока он находится в отпуске.

Подробности позже.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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