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В Чернигов приехал Сергей Михалок с программой "Ляпис-98"
- Сегодня, 13:01
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Окунуться в атмосферу детства и молодости предлагают сегодня, 22 марта, черниговцам и гостям города.
В 19 часов в Городском Дворце культуры состоится концерт легендарного белорусского исполнителя Сергея Михалка, бывшего экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой", с программой "Ляпис-98". В программе - лучшие хиты группы за 25 лет.
Следует добавить, что в настоящее время Сергей Михалок является фронтменом не менее популярной группы "Brutto".
В 19 часов в Городском Дворце культуры состоится концерт легендарного белорусского исполнителя Сергея Михалка, бывшего экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой", с программой "Ляпис-98". В программе - лучшие хиты группы за 25 лет.
Следует добавить, что в настоящее время Сергей Михалок является фронтменом не менее популярной группы "Brutto".
Источник: garmata.tv/
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