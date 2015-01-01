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В Чернигов приехал Сергей Михалок с программой "Ляпис-98"

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 30
В Чернигов приехал Сергей Михалок с программой "Ляпис-98"Окунуться в атмосферу детства и молодости предлагают сегодня, 22 марта, черниговцам и гостям города.

В 19 часов в Городском Дворце культуры состоится концерт легендарного белорусского исполнителя Сергея Михалка, бывшего экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой", с программой "Ляпис-98". В программе - лучшие хиты группы за 25 лет.

Следует добавить, что в настоящее время Сергей Михалок является фронтменом не менее популярной группы "Brutto".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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