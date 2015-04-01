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В Чернигове "завелся" картофельный вор
- Сегодня, 13:46
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21 марта, в полицию обратилась 62-летняя женщина.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Неизвестный, путем повреждения навесного замка, проник в хозяйственный помещения, которое находится на территории частного дома.
Злоумышленник совершил кражу 1 мешка картофеля весом около 30 кг, водопроводного шланга длиной 30 метров и около 30 банок консервации.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Неизвестный, путем повреждения навесного замка, проник в хозяйственный помещения, которое находится на территории частного дома.
Злоумышленник совершил кражу 1 мешка картофеля весом около 30 кг, водопроводного шланга длиной 30 метров и около 30 банок консервации.
Источник: 0462.ua
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