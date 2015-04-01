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В Чернигове "завелся" картофельный вор

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:46
  • Просмотров: 36
В Чернигове "завелся" картофельный вор21 марта, в полицию обратилась 62-летняя женщина.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

Неизвестный, путем повреждения навесного замка, проник в хозяйственный помещения, которое находится на территории частного дома.


Злоумышленник совершил кражу 1 мешка картофеля весом около 30 кг, водопроводного шланга длиной 30 метров и около 30 банок консервации.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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