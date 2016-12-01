﻿﻿ Эволюция по-цыгански: воруют не лошадей, а печенье » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Эволюция по-цыгански: воруют не лошадей, а печенье
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Эволюция по-цыгански: воруют не лошадей, а печенье

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:33
  • Просмотров: 38
Эволюция по-цыгански: воруют не лошадей, а печеньеК черниговского отделения полиции обратилась 23-летняя гражданка. Она просит принять меры к неизвестному мужчине цыганской национальности, который в Чернигове в кафе «Кафеварка» по пр. Мира украл печенья на 490 грн.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Также известно, что цыган, не рассчитавшись за печенье, отошел якобы спросить у девушек, будут ли они кофе, и не вернулся.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове "завелся" картофельный вор

21 марта, в полицию обратилась 62-летняя женщина.

Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусы

Очередную фальшивку изъяли правоохранители Чернигова. На этот раз 500-гривневой купюрой

В Чернигове зять обокрал тещу

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. В ней 53-летняя жительница Чернигова

Черниговец-кофеман украл в магазине пачку кофе

К черниговского отдела полиции 16 февраля поступило сообщение, что из местного магазина украли

Жертвой мошенников стали двое черниговских пенсионерок

Полиция Чернигова ищет злоумышленников, которые, использовав популярную мошенническую схему

BMW с OLX так и не доехал до черниговца

5 декабря, около 16:00 на службу «102» обратился 30-летний черниговец.
﻿
Видео
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети