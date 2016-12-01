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Эволюция по-цыгански: воруют не лошадей, а печенье
- Вчера, 14:33
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К черниговского отделения полиции обратилась 23-летняя гражданка. Она просит принять меры к неизвестному мужчине цыганской национальности, который в Чернигове в кафе «Кафеварка» по пр. Мира украл печенья на 490 грн.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Также известно, что цыган, не рассчитавшись за печенье, отошел якобы спросить у девушек, будут ли они кофе, и не вернулся.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Также известно, что цыган, не рассчитавшись за печенье, отошел якобы спросить у девушек, будут ли они кофе, и не вернулся.
Источник: cheline.com.ua
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