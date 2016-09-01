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На Соснитчине возле магазина нашли трупэ

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 32
На Соснитчине возле магазина нашли трупэ
В с. Бондаровка, что на Соснитчины, 22 марта в 08:05 у магазина прохожие увидели труп неизвестного.

Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является 51-летний местный житель. Мужчина проживал сам, при жизни умерший болел сахарным диабетом и злоупотреблял спиртными напитками. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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