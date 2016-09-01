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В с. Бондаровка, что на Соснитчины, 22 марта в 08:05 у магазина прохожие увидели труп неизвестного.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является 51-летний местный житель. Мужчина проживал сам, при жизни умерший болел сахарным диабетом и злоупотреблял спиртными напитками. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.
На Соснитчине возле магазина нашли трупэ
- Вчера, 15:02
- Просмотров: 32
В с. Бондаровка, что на Соснитчины, 22 марта в 08:05 у магазина прохожие увидели труп неизвестного.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является 51-летний местный житель. Мужчина проживал сам, при жизни умерший болел сахарным диабетом и злоупотреблял спиртными напитками. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.
Источник: cheline.com.ua
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