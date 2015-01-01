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Мусорный фейк: львовские фуры вместо мусора привезли на пивзавод овес

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:28
  • Просмотров: 36
Мусорный фейк: львовские фуры вместо мусора привезли на пивзавод овесИнформация о том, что сегодня вблизи Шестовице Черниговского района неизвестные сбросили несколько тонн львовского мусора, оказалась ложной.

По информации пресс-службы ГУНП в Черниговской области, вблизи Шестовице действительно обнаружили три фуры с львовскими номерами. Впрочем, как выяснилось, они привозили на Черниговский пивзавод овес.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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