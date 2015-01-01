4ернігів.інфо » Стрічка новин » Мусорный фейк: львовские фуры вместо мусора привезли на пивзавод овес
Мусорный фейк: львовские фуры вместо мусора привезли на пивзавод овес
- Вчера, 15:28
- Просмотров: 36
Информация о том, что сегодня вблизи Шестовице Черниговского района неизвестные сбросили несколько тонн львовского мусора, оказалась ложной.
По информации пресс-службы ГУНП в Черниговской области, вблизи Шестовице действительно обнаружили три фуры с львовскими номерами. Впрочем, как выяснилось, они привозили на Черниговский пивзавод овес.
По информации пресс-службы ГУНП в Черниговской области, вблизи Шестовице действительно обнаружили три фуры с львовскими номерами. Впрочем, как выяснилось, они привозили на Черниговский пивзавод овес.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговской границе Россия по-прежнему блокирует фуры с турецким товаро ...
Пограничники Российской федерации не пропускает грузовики исключительно с турецкими товарами. Об
В течение одного часа была заблокирована автодорога вблизи села Сеньковка ...
В течение одного часа была заблокирована автодорога недалкое от места пересечения границ трех
Черниговский пивзавод закрывать не будут
Представители компании «Сан Инбев Украина» уверяют, что вопрос о закрытии завода - черниговского
В Шестовице прошел первый фестиваль «Сиверские викинги»
В течение 12-13 июля, на живописном берегу Десны, в с. Шестовица Черниговского района, состоялся
Каждый день по браконьеру!
Вчера в отдел пограничной службы «Воробьевка», от участкового инспектора пограничной службы,
В Семеновском районе неизвестные сбросили Ленина с постамента
Минувшей ночью в селе Жадово Семеновского района неизвестные сбросили с постамента бюст Владимира
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!