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Школы №3, №22 и №28 Чернигова воспитывают фольклорные таланты

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 83
Школы №3, №22 и №28 Чернигова воспитывают фольклорные таланты24 марта в Кино-культурном центре национально-патриотического воспитания в рамках смотра-конкурса детского и юношеского творчества "Молодые таланты Чернигова - 2017" состоялся просмотр номинации "Народный фольклор".

Участники-школьники на конкурс подготовили народные обряды с использованием колядок, щедровок, детских игр, веснянок, свадебных, купальских, новогодних и других народных действ.

Жюри конкурса во время просмотра детских выступлений обращало внимание на оригинальность раскрытия сюжета, уровень исполнительского мастерства, соответствие внешнего вида, музыкальное сопровождение, сценическую культуру.

В итоге победителями стали:

-в младшей возрастной категории – коллектив школы №3;

-в средней возрастной категории – коллектив школы №28;

-в старшей возрастной категории – коллектив лицея №22.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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