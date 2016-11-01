За месяц население Черниговской области уменьшилось почти на полторы тысячи человек

По данным управления статистики, всего за январь количество жителей области стало меньше на 1 440 человек. Из них 1 343 – природное сокращение, 97 – миграционное.При этом умерло за января – 1 914 человек, и родился всего 571 ребенок.Примечательно, что год назад, за январь 2016 года количество умерших было на 131-го меньше. Тогда же за месяц родилось 720 детей, что больше показателя января нынешнего года на 159.Тогда же миграционный прирост не уходил в минуса, как сейчас, а составлял +34 человека.