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За месяц население Черниговской области уменьшилось почти на полторы тысячи человек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:04
  • Просмотров: 16
За месяц население Черниговской области уменьшилось почти на полторы тысячи человекЧисленность населения Черниговской области на 1 февраля 2017 года составляла 1 млн. 31 тыс. 972 человека. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

По данным управления статистики, всего за январь количество жителей области стало меньше на 1 440 человек. Из них 1 343 – природное сокращение, 97 – миграционное.

При этом умерло за января – 1 914 человек, и родился всего 571 ребенок.

Примечательно, что год назад, за январь 2016 года количество умерших было на 131-го меньше. Тогда же за месяц родилось 720 детей, что больше показателя января нынешнего года на 159.

Тогда же миграционный прирост не уходил в минуса, как сейчас, а составлял +34 человека.
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Источник: 0462.ua

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