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Черниговские школьники соревновались в знаниях правил дорожного движения
- Сегодня, 13:29
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В пятницу, 24 марта, в помещении Черниговской областной библиотеки для детей имени Николая Островского полицейские и общественность оценили работы детского творческого конкурса «Молодое поколение за безопасность дорожного движения».
Участие в конкурсе принимали дети, соревновались по трем возрастным категориям: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 и от 14 до 17.
Дети представили на конкурс рисунки, вышивку, аппликации, фотографии и другие тематические работы. В них школьники отразили различные дорожные ситуации, последствия незнания и несоблюдения правил, призвали всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми, чтобы уберечь подрастающее поколение и собственную жизнь.
Компетентное жюри конкурса, просмотрев лучшие работы, отметили их высокий художественный уровень, эмоциональную наполненность, трогательную детскую непосредственность в освещении темы.
Отобранные работы будут участвовать в областном этапе конкурса, который состоится в апреле в Черниговском областном дворце детей и юношества. Конкурсные работы, которые победят на уровне области, направят в Киев для участия во всеукраинском отборе. Победителей ждут ценные подарки.
Участие в конкурсе принимали дети, соревновались по трем возрастным категориям: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 и от 14 до 17.
Дети представили на конкурс рисунки, вышивку, аппликации, фотографии и другие тематические работы. В них школьники отразили различные дорожные ситуации, последствия незнания и несоблюдения правил, призвали всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми, чтобы уберечь подрастающее поколение и собственную жизнь.
Компетентное жюри конкурса, просмотрев лучшие работы, отметили их высокий художественный уровень, эмоциональную наполненность, трогательную детскую непосредственность в освещении темы.
Отобранные работы будут участвовать в областном этапе конкурса, который состоится в апреле в Черниговском областном дворце детей и юношества. Конкурсные работы, которые победят на уровне области, направят в Киев для участия во всеукраинском отборе. Победителей ждут ценные подарки.
Источник: 0462.ua
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