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8 апреля в Чернигове – общегородской субботник

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:06
  • Просмотров: 15
8 апреля в Чернигове – общегородской субботникЧиновники называют это теперь «день окружающей среды», но суть не сильно поменялась.

В Чернигове с 1 по 30 апреля будет проводиться месячник по благоустройству городских территорий, парков, скверов и улучшению санитарного состояния окружающей среды, а 8 апреля – День окружающей среды по уборке городских территорий.

Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

Мероприятия проводятся с целью наведения и поддержания надлежащего санитарного состояния в городе, дальнейшего благоустройства и озеленения городских территорий, парков, скверов и т.д.

Деснянскому и Новозаводскому райсоветам поручено провести соответствующую работу с коммунальными и другими предприятиями, учреждениями и организациями города, независимо от форм собственности и подчинения, закрепить территории и организовать уборку, ремонт малых архитектурных форм.

КП «АТП-2528» и «Зеленбуд» до 16 апреля должны очистить улицы от песка, убрать зеленые зоны, парки, скверы в центральной и исторической части города.

Кроме того райсоветы, управление ЖКХ и КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» назначены ответственными за уборку мусора на городских кладбищах.

Те же структуры обязаны обеспечить ремонт братских могил и памятников и прилегающих к ним территорий.

КП «АТП-2528» 8 апреля организует бесплатное принятия мусора на полигон с обезвреживанием твердых бытовых отходов от бюджетных организаций и учреждений города.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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