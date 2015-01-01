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Украинцы толстеют. Что с этим делать – решали в Чернигове
- Сегодня, 14:31
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Больше половины украинцев имеют избыточный вес, а каждый пятый страдает ожирением. Если ваша талия более 110 см в объеме – это серьезный повод обратиться к врачу!
О том, как побороть эту проблему и избежать нежелательных для здоровья последствий нарушения обмена веществ шла речь на научно-практической конференции черниговских и киевских эндокринологов, состоявшейся 22 марта в областном центре.
Жители Украины никогда не отличались крайне избыточным весом, ведь веками употребляли хотя и высококалорийную пищу, но, такую, что легко усваивалась.
Плюс ко всему тяжелый труд, особый режим дня и специфика менталитета не способствовали набору веса.
Но за последние годы ситуация кардинально изменилась.
Как и европейцы, и американцы мы начали питаться фастфудом, продуктами питания с содержанием ГМО и химических заменителей, вести малоподвижный образ жизни и вообще перестали уделять должное внимание своему здоровью.
Это и послужило главным фактором ожирения, а затем - появление множества опасных заболеваний.
– Ожирение, как правило, ассоциируется с гипертонией, так называемый метаболический синдром приводит к поражению коленных суставов, одышки.
Ожирение также ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 60-70% ожирение передается по наследству. Об этом надо помнить и бороться всю жизнь, – говорит главный внештатный эндокринолог управления здравоохранения облгосадминистрации Любовь Червякова.
А еще ожирение особенно опасно для человека, живущего с диабетом. Такие сочетания способны привести как к инвалидности, так и к преждевременной смерти.
Имеет ли современная медицина методы помочь человеку с очень избыточным весом?
– Медикаментов для лечения ожирения очень мало. На протяжении десятилетий были разные препараты, но многие из них оказались более вредными, чем полезными.
У нас на рынке сейчас зарегистрировано всего один препарат «Ксеникал». В Киеве также проводят хирургическое лечение ожирения тяжелой степени, – отмечает Любовь Червякова.
Участники конференции отмечали, что в определенной степени помочь при этой проблеме способны диеты.
Впрочем, они должны применяться только под строгим контролем врача, ведь диета - серьезный стресс для обмена веществ в организме.
Ожирение имеет несколько стадий. В практике черниговских эндокринологов довольно часто встречаются случаи даже третьей стадии, при которой человек практически прикована к постели.
Поэтому чтобы не допустить какой-либо из них медики советуют следить за своим весом и объемом талии: если она больше 110 - 120 сантиметров - это уже серьезный повод обратиться к врачу.
В программе конференции представлены ряд докладов по поводу новых возможностей медикаментозного лечения ожирения, роль витамина Д в развитии нарушений при сахарном диабете (д.м.н., профессор НМУ им. А.А. Богомольца Юлия Комиссаренко), применение препаратов сульфасечовины в лечении ожирения (к.м.н., доцент кафедры диабетологии НМАПО им. Шупика Надежда Жердев).
Представлены также образцы ортопедической обуви для профилактики осложнений диабетической стопы.
О том, как побороть эту проблему и избежать нежелательных для здоровья последствий нарушения обмена веществ шла речь на научно-практической конференции черниговских и киевских эндокринологов, состоявшейся 22 марта в областном центре.
Жители Украины никогда не отличались крайне избыточным весом, ведь веками употребляли хотя и высококалорийную пищу, но, такую, что легко усваивалась.
Плюс ко всему тяжелый труд, особый режим дня и специфика менталитета не способствовали набору веса.
Но за последние годы ситуация кардинально изменилась.
Как и европейцы, и американцы мы начали питаться фастфудом, продуктами питания с содержанием ГМО и химических заменителей, вести малоподвижный образ жизни и вообще перестали уделять должное внимание своему здоровью.
Это и послужило главным фактором ожирения, а затем - появление множества опасных заболеваний.
– Ожирение, как правило, ассоциируется с гипертонией, так называемый метаболический синдром приводит к поражению коленных суставов, одышки.
Ожирение также ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 60-70% ожирение передается по наследству. Об этом надо помнить и бороться всю жизнь, – говорит главный внештатный эндокринолог управления здравоохранения облгосадминистрации Любовь Червякова.
А еще ожирение особенно опасно для человека, живущего с диабетом. Такие сочетания способны привести как к инвалидности, так и к преждевременной смерти.
Имеет ли современная медицина методы помочь человеку с очень избыточным весом?
– Медикаментов для лечения ожирения очень мало. На протяжении десятилетий были разные препараты, но многие из них оказались более вредными, чем полезными.
У нас на рынке сейчас зарегистрировано всего один препарат «Ксеникал». В Киеве также проводят хирургическое лечение ожирения тяжелой степени, – отмечает Любовь Червякова.
Участники конференции отмечали, что в определенной степени помочь при этой проблеме способны диеты.
Впрочем, они должны применяться только под строгим контролем врача, ведь диета - серьезный стресс для обмена веществ в организме.
Ожирение имеет несколько стадий. В практике черниговских эндокринологов довольно часто встречаются случаи даже третьей стадии, при которой человек практически прикована к постели.
Поэтому чтобы не допустить какой-либо из них медики советуют следить за своим весом и объемом талии: если она больше 110 - 120 сантиметров - это уже серьезный повод обратиться к врачу.
В программе конференции представлены ряд докладов по поводу новых возможностей медикаментозного лечения ожирения, роль витамина Д в развитии нарушений при сахарном диабете (д.м.н., профессор НМУ им. А.А. Богомольца Юлия Комиссаренко), применение препаратов сульфасечовины в лечении ожирения (к.м.н., доцент кафедры диабетологии НМАПО им. Шупика Надежда Жердев).
Представлены также образцы ортопедической обуви для профилактики осложнений диабетической стопы.
Источник: 0462.ua
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