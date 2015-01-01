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Пьяный черниговский водитель убил велосипедиста и сбежал

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:11
  • Просмотров: 15
Пьяный черниговский водитель убил велосипедиста и сбежалПолицейские Куликовского отделения полиции в течение часа нашли пьяного водителя, который в центре поселка сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП.

В полицию обратились двое юношей – жителей райцентра, которые сообщили, что на их глазах автомобиль ВАЗ сбил велосипедиста и, даже не остановившись, поехал дальше.

На место происшествия немедленно вызвали карету «скорой помощи». Одновременно с осмотром и охраной места происшествия полиция оперативно организовала поиски злоумышленника.

Был введен план «Перехват» с ориентировкой соседних территориальных подразделений полиции и организованы поиски злоумышленника в самом райцентре.

В это время в полицию поступило сообщение, что пострадавший умер в райбольнице.
С использованием имеющихся баз данных были определены потенциальные подозреваемые – жители Куликовки, которые имели подобные авто.

Во время посещения одного из таких автовладельцев во дворе полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 с механическими повреждениями, характерными для ДТП. Двигатель авто еще даже не успел остыть.

Владелец машины изображал спящего. От него выражено несло алкоголем. Медобследование показало в его крови 1,8 промилле алкоголя.

На вопрос полицейских кто был за рулем автомобиля, 27-летний молодой человек категорически заявил, что ни он, ни кто-то другой автомобилем не пользовался.

Автомобиль изъят и помещен на площадку Куликовского отделения полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Досудебное расследование продолжается.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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