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Железнодорожную больницу Чернигова город будет финансировать еще месяц
- Сегодня, 15:40
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На сессии Черниговского городского совета снова был поднят вопрос о том, кто должен содержать узловую больницу станции Чернигов.
При внесении изменений в статьи расходов городского бюджета, начальник финансового управления Елена Шевчук объявила о том, что необходимо дополнительно выделить деньги на больницу.
Речь идет о сумме в 36,8 тысяч гривен на зарплаты работникам медицинского учреждения, которое до сих пор находится в подвешенном состоянии.
По словам городского головы Владислава Атрошенко, министерство инфраструктуры до сих пор тормозит документы, что не позволяет решить судьбу больницы:
- Держава забула про всі зобов’язанyя а ми маємо фінансувати. Ми вже півроку не можемо юридично оформити передачу об’єкту.
Предложение отдельных депутатов выделить финансирование не на месяц (до 1 апреля), а на три месяца (до 1 мая) мэр категорически отверг, предположив, что в этом случае министерство снова не будет предпринимать никаких действий.
- Логика в том, чтобы доплачивать помесячно. Стимулировать решать этот вопрос. Дадим денег на 3 месяца – никто не будет ничего решать, - объяснил свою точку зрения Владислав Атрошенко.
Также городской голова пожаловался, что черниговская железнодорожная больница была в наиболее ужасном состоянии по сравнению с другими такими учреждениями, которые в свое время были переданы с государтсвенного уровня на местный.
- Я підтримую в цьому попереднього голову, який не хотів приймати на баланс цілісний майновий комплекс. Це стосується не конкретної лікарні, а взагалі підходу.
Якщо нам передають об‘єкт, то нам потрібні кошти на нього. А найбагатше міністерство мало би перед цим віновити всі приміщення, всі покрівлі…
Я був там і бачив, що окремі корпуси напівзруйновані. Чернігівська лікарня була в найжалюгіднішому стані среед усіх залізничних лікарень в Україні. Це факт.
Депутат горсовета Владимир Зуб предложил все же поступить так, как сделали в других городах – принять на баланс переданный в собственности территориальной громады имущественный комплекс, а уже потом решать, что с ним делать: оставлять больницу, поликлинику или что-то другое.
В итоге было решено выделить финансирование на 1 месяц и искать общий язык с Кабинетом министров.
Вероятно, в итоге больница все же окажется на местном бюджете, но не городском, а областном.
При внесении изменений в статьи расходов городского бюджета, начальник финансового управления Елена Шевчук объявила о том, что необходимо дополнительно выделить деньги на больницу.
Речь идет о сумме в 36,8 тысяч гривен на зарплаты работникам медицинского учреждения, которое до сих пор находится в подвешенном состоянии.
По словам городского головы Владислава Атрошенко, министерство инфраструктуры до сих пор тормозит документы, что не позволяет решить судьбу больницы:
- Держава забула про всі зобов’язанyя а ми маємо фінансувати. Ми вже півроку не можемо юридично оформити передачу об’єкту.
Предложение отдельных депутатов выделить финансирование не на месяц (до 1 апреля), а на три месяца (до 1 мая) мэр категорически отверг, предположив, что в этом случае министерство снова не будет предпринимать никаких действий.
- Логика в том, чтобы доплачивать помесячно. Стимулировать решать этот вопрос. Дадим денег на 3 месяца – никто не будет ничего решать, - объяснил свою точку зрения Владислав Атрошенко.
Также городской голова пожаловался, что черниговская железнодорожная больница была в наиболее ужасном состоянии по сравнению с другими такими учреждениями, которые в свое время были переданы с государтсвенного уровня на местный.
- Я підтримую в цьому попереднього голову, який не хотів приймати на баланс цілісний майновий комплекс. Це стосується не конкретної лікарні, а взагалі підходу.
Якщо нам передають об‘єкт, то нам потрібні кошти на нього. А найбагатше міністерство мало би перед цим віновити всі приміщення, всі покрівлі…
Я був там і бачив, що окремі корпуси напівзруйновані. Чернігівська лікарня була в найжалюгіднішому стані среед усіх залізничних лікарень в Україні. Це факт.
Депутат горсовета Владимир Зуб предложил все же поступить так, как сделали в других городах – принять на баланс переданный в собственности территориальной громады имущественный комплекс, а уже потом решать, что с ним делать: оставлять больницу, поликлинику или что-то другое.
В итоге было решено выделить финансирование на 1 месяц и искать общий язык с Кабинетом министров.
Вероятно, в итоге больница все же окажется на местном бюджете, но не городском, а областном.
Источник: 0462.ua
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