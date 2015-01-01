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Сразу два фильма про войну с Россией снимают в Черниговской области
- Сегодня, 16:16
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Полигон танковой бригады в Гончаровском стал местом съемок двух фильмов, сообщает пресс-центр оперативного управления «Північ».
На базе отдельной танковой бригады начались съемки двух кинолент: «Перекресток Балу» и «Киборги».
«Перекресток Балу» готовится на заказ Государственного агентства по вопросам кино. Фильм расскажет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые на ключевом блокпосту сдерживали продвижение пророссийских боевиков на Дебальцево.
Сюжет «Киборгов» режиссера Ахтема Сеитаблаева, рассказывает о защите донецкого аэропорта украинскими бойцами в боях с донбасскими террористами и российскими оккупантами.
Танковая бригада всячески способствует кинематографистам, обеспечивает съемки людьми, техникой и оружием.
На базе отдельной танковой бригады начались съемки двух кинолент: «Перекресток Балу» и «Киборги».
«Перекресток Балу» готовится на заказ Государственного агентства по вопросам кино. Фильм расскажет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые на ключевом блокпосту сдерживали продвижение пророссийских боевиков на Дебальцево.
Сюжет «Киборгов» режиссера Ахтема Сеитаблаева, рассказывает о защите донецкого аэропорта украинскими бойцами в боях с донбасскими террористами и российскими оккупантами.
Танковая бригада всячески способствует кинематографистам, обеспечивает съемки людьми, техникой и оружием.
Источник: 0462.ua
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