4ернігів.інфо » Стрічка новин » Mercedes на дровах придумал черниговский пенсионер
Mercedes на дровах придумал черниговский пенсионер
- Сегодня, 16:43
- Просмотров: 15
Мужчина переделал старый автомобиль, чтобы «заправлять» его твердым топливом, сообщает 24-й канал.
Николай Наумчик переделал старый, нуждающийся в капитальном ремонте, автомобиль Mercedes. И не просто переделал, а сделал так, чтобы эксплуатация машины была экономически выгодной.
Для этого он установил в багажник автомобиля газогенератор, топливом для которого служат сухие дрова, которые загружаются в бочку.
Три килограмма дров заменяют литр бензина. Забрасывать в бочку нужно только сухие отрезки величиной с картофелину. Впрочем, чтобы все заработало, бензин таки нужен – 150 граммов для розжига.
На одной «заправке» автомобиль может проехать 50-60 километров.
На своем изобретении мужчина ездит уже два года и заверяет, что эксплуатация его автомобиля абсолютна безопасна.
Николай Наумчик переделал старый, нуждающийся в капитальном ремонте, автомобиль Mercedes. И не просто переделал, а сделал так, чтобы эксплуатация машины была экономически выгодной.
Для этого он установил в багажник автомобиля газогенератор, топливом для которого служат сухие дрова, которые загружаются в бочку.
Три килограмма дров заменяют литр бензина. Забрасывать в бочку нужно только сухие отрезки величиной с картофелину. Впрочем, чтобы все заработало, бензин таки нужен – 150 граммов для розжига.
На одной «заправке» автомобиль может проехать 50-60 километров.
На своем изобретении мужчина ездит уже два года и заверяет, что эксплуатация его автомобиля абсолютна безопасна.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Патрульные задержали двух несовершеннолетних, которые пытались обокрасть ав ...
3 января около двух часов ночи на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на одной из
Патрульные за 1 час разыскали похищенный автомобиль
2 января около двух часов дня на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что несколько минут назад
Сколько стоит заправить автомобиль на украинских АЗС. Средние цены на 24 но ...
Бензин А-95 стоит от 18,4 до 22,5 гривны за литр. Средние цены на топливо на украинских АЗС во
В Чернигове ночью опять горели машины
Позапрошлой ночью во дворе на Александровке загорелся автомобиль. Как сообщает «Высокий вал» со
На заправке в Чернигове загорелся автомобиль
ЧП произошло на заправке «ТТ-НАФТА» по улице Малиновского, 30-а. После того, как водитель заправил
Злоумышленников, которые в Прилуках похитили «Mercedes», задержали в Сумско ...
В Прилуках парни похитили из гаража местного жителя автомобиль «Mercedes-Benz», на котором бежали
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!