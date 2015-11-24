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Mercedes на дровах придумал черниговский пенсионер

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:43
  • Просмотров: 15
Mercedes на дровах придумал черниговский пенсионерМужчина переделал старый автомобиль, чтобы «заправлять» его твердым топливом, сообщает 24-й канал.

Николай Наумчик переделал старый, нуждающийся в капитальном ремонте, автомобиль Mercedes. И не просто переделал, а сделал так, чтобы эксплуатация машины была экономически выгодной.

Для этого он установил в багажник автомобиля газогенератор, топливом для которого служат сухие дрова, которые загружаются в бочку.

Три килограмма дров заменяют литр бензина. Забрасывать в бочку нужно только сухие отрезки величиной с картофелину. Впрочем, чтобы все заработало, бензин таки нужен – 150 граммов для розжига.

На одной «заправке» автомобиль может проехать 50-60 километров.

На своем изобретении мужчина ездит уже два года и заверяет, что эксплуатация его автомобиля абсолютна безопасна.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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