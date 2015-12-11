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Контрабанду сигарет пресекли черниговские пограничники

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 9
Контрабанду сигарет пресекли черниговские пограничникиВ международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи» снова обнаружили контрабанду.

При оформлении грузового автомобиля Scania, который двигался с грузом на выезд из Украины, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в кабине автомобиля обнаружены 32 блока сигарет украинского производства марки Rothmans.

Товар был скрыт в технологических полостях под обшивкой.

Водитель транспортного средства – 50-летний гражданин Латвии. Он привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Сигареты изъяты, а транспортное средство задержаны до рассмотрения дела в суде.
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Источник: 0462.ua

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