Контрабанду сигарет пресекли черниговские пограничники

При оформлении грузового автомобиля Scania, который двигался с грузом на выезд из Украины, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в кабине автомобиля обнаружены 32 блока сигарет украинского производства марки Rothmans.Товар был скрыт в технологических полостях под обшивкой.Водитель транспортного средства – 50-летний гражданин Латвии. Он привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил.Сигареты изъяты, а транспортное средство задержаны до рассмотрения дела в суде.