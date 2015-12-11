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Контрабанду сигарет пресекли черниговские пограничники
- Сегодня, 17:02
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В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи» снова обнаружили контрабанду.
При оформлении грузового автомобиля Scania, который двигался с грузом на выезд из Украины, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в кабине автомобиля обнаружены 32 блока сигарет украинского производства марки Rothmans.
Товар был скрыт в технологических полостях под обшивкой.
Водитель транспортного средства – 50-летний гражданин Латвии. Он привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Сигареты изъяты, а транспортное средство задержаны до рассмотрения дела в суде.
При оформлении грузового автомобиля Scania, который двигался с грузом на выезд из Украины, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в кабине автомобиля обнаружены 32 блока сигарет украинского производства марки Rothmans.
Товар был скрыт в технологических полостях под обшивкой.
Водитель транспортного средства – 50-летний гражданин Латвии. Он привлечен к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Сигареты изъяты, а транспортное средство задержаны до рассмотрения дела в суде.
Источник: 0462.ua
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