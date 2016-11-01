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Одеяла и подушки в поездах, которые едут через Чернигов, заменят

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:24
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Одеяла и подушки в поездах, которые едут через Чернигов, заменятВ поездах «Укрзалізниці» появится новое белье. Директор компании анонсировал, что пассажирам больше не придется укрываться «кусающимися» одеялами и лежать на старых подушках и матрасах.

«Укрзалізныця» утвердила новый порядок относительно инвентаря в поездах. Старые одеяла, подушки, матрасы намерены заменить новыми, из современных комфортных экологических материалов.

Об этом сообщил глава ведомства Войцех Балчун на своей странице в Facebook. По словам руководителя одеяла, которые «кусаются», уступят место «новым, из современных комфортных экологических материалов».

Также, железнодорожный перевозчик откажется от летнего и зимнего вариантов одеял и перейдет на всесезонный формат.

- Кусающиеся» одеяла и перьевые подушки отправляем в историю! На правлении утвердили новый порядок относительно постельного белья и другого инвентаря в поездах.

Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о мятых, тяжелых, с комками ваты матрасах и сомнительного вида подушках, – написал Войцех Балчун.

- Избавляемся и от так называемых «вафельных полотенец» старого образца – вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться.

Не обещаем, что разительные перемены произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь.

И просьба к пассажирам: рассчитываем на встречное движение – бережное отношение к имуществу железной дороги. Ценя работу железнодорожников, в то же время требуем должного уровня сервиса и отношения к клиентам, – отметил руководитель «Укрзалізниці».

Напомним, ранее перевозчик обещал убрать из вагонов стеклянные стаканы с металлическими подстаканниками и включать при посадке спокойную лаунж-музыку, а не российскую попсу.

В числе новинок было обещано нанести на платформы разметку, чтобы люди знали, где и какой вагон остановится.

Проводников планировали перевоспитать и сделать более вежливыми – желать «доброго дня» и «приємної подорожі», а также избегать конфликтов и приносить извинения при их возникновении, даже если пассажир не в полной мере прав.

Пассажирам с детьми и пожилым людям проводники обязательно должны будут предложить помощь при посадке в вагон.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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