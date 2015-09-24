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Зачем так с каштанами в Чернигове?!
- Вчера, 18:02
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Вид черниговских каштанов, а вернее то, что от них осталось (голые стволы с несколькими «культями» вместо веток), заставил не только наших читателей основательно повозмущаться самим фактом, но и нас – уделить данному вопросу отдельное внимание.
Чьих рук дело?
Как и предполагалось, обрезкой деревьев в городе занимается КП «Зеленбуд». И ничего зазорного в том, что каштаны превратились, как выразился один из наших читателей, в «инвалидов», специалисты предприятия не видят.
Напротив, по их словам, такая стрижка, дескать, не только омолаживает дерево, но и решает сразу несколько проблем.
– Омолаживающая обрезка древесных растений, при которой удаляется от 50 процентов и более кроны, – это борьба с каштановой минирующей молью. Уменьшение объема кроны приводит к сокращению популяции вредителя, – называет одну из проблем, решаемую таким образом, главный инженер КП «Зеленбуд» Василий Кошельник.
По словам инженера, другим способом бороться со злостным вредителем конского каштана обыкновенного, уничтожающим листву дерева, дорого: нужен комплексный подход – опрыскивание, ловушки и т. д.
Именно поэтому впредь в городе стараются высаживать другой вид каштана – красный, который менее подвержен поражению каштановой минирующей молью. Об этом свидетельствует и недавно появившаяся аллея молодых насаждений на ул. Шевченко возле сквера им. Б. Хмельницкого. Есть такие деревья и на ул. Толстого в районе Болдиной горы.
Но вернемся к нашим «деревьям-инвалидам». Оказывается, так называть их совершенно неправильно. Какие же они инвалиды, если после этого к ним возвращается молодость? «Пожилое» дерево снова приобретает молодую крону и – жизнь продолжается.
В противном же случае не обойтись без крайних мер – спилить и выкорчевать такое дерево, дабы не провоцировать аварийных ситуаций в городе. И все бы ничего, вот только большинство деревьев Чернигова достигло своей возрастной границы, а в некоторых случаях – значительно ее превысило.
Есть варианты
Чтобы избежать аварийных обесточиваний, обрезкой деревьев в Чернигове занимается также ОАО «Черниговоблэнерго».
В силу своей специфики, электрики заботятся о том, чтобы ветки зеленых насаждений не повредили воздушные линии электропередач. То есть их дело – расчистить дорогу для проводов.
– И вот что они оставляют после себя, – сетует Василий Кошельник, указывая на аллею однобоко стриженых лип на ул. Глебова.
Инженер Зеленбуда утверждает, что работникам их предприятия неоднократно приходится переделывать за электриками, приводя деревья в «божеский вид».
– Куда такое годится? Мало того, что никакой эстетики. Так это еще и прямой путь к аварийности дерева. Да, на провода оно уже не упадет. Но когда центр тяжести смещен, при сильном ветре, тем более если дерево старое, эти ветки могут отвалиться только так…
И это, по словам Василия Кошельника, еще одна проблема, в результате которой черниговцам приходится наблюдать на улицах города все те же голые стволы с «культями» вместо веток. Так сказать, достригают! Причем «достригать», если верить зеленбудовцам, приходится в любое время года и никогда не угадаешь заранее, где и в каком районе.
– В минувшие годы «Облэнерго» нам предоставляло план по очистке воздушных линий, и мы давали разрешение. В этом году никто никаких разрешений не брал. По какому плану они работают, мы не знаем, – говорит главный инженер КП «Зеленбуд».
А вам какой вариант нравится больше?
Для электриков главное – провода!
А вот ответ «Черниговоблэнерго» короткий. Там в курсе, что люди возмущаются их «творчеством», но они, исходя из реалий жизни, попросту выполняют свою работу.
«ПАТ «Чернігівобленерго» не є власником дерев, у штаті компанії немає посад лісівників, ландшафтних дизайнерів та інших спеціалістів по догляду за зеленими насадженнями.
Однак реалії життя змушують електромонтерів «міняти професію». Адже одне аварійне дерево створює загрозу знеструмлення цілого населеного пункту, а обірваний гілками дріт є небезпечним для життя людей», – говорится в официальном заявлении предприятия.
Кстати, в сторону зеленбудовцев и прочих электрики также закидают камень: «Товариство («Черниговоблэнерго». – Авт.) відповідає за якість та надійність електропостачання на основі договірних відносин. Тому власники зелених насаджень цим користуються: «приїдуть бригади обленерго й обріжуть гілки».
Другими словами – «обрезайте сами, и не придется переделывать работу после нас».
Правилами же охраны электрических сетей, утвержденными Кабинетом министров Украины 4 марта 1997 года, установлены охранные зоны воздушных линий электропередачи вдоль линий в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов для ВЛ напряжением до 1 кВ на расстоянии – 2 метра, 6–10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.
И чтобы все соответствовало, в 2016 году бригадами ПАО «Черниговоблэнерго» было расчищено в Черниговской области более 4,5 тысячи километров воздушных трасс линий электропередачи различных классов напряжения. И в 2017-м запланированы такие же объемы работ. А к 2020 году ПАО планирует привести все воздушные трассы и охранные зоны линии электропередачи в надлежащее состояние.
Так что с деревьями?
После упомянутого хочется опять-таки вспомнить о «деревьях-инвалидах». Они не станут такими, если обрезку сделать правильно.
Но откуда знать правила обрезки электрикам? Нестыковочка, не правда ли?
А ведь, к примеру, береза не подлежит кронированию. А значит, после «стрижки под ноль» это дерево может и не выжить.
Другое дело – липа, клен, каштан, тополь. Их крона успешно отрастает и приобретает красивый, аккуратный вид.
В подтверждение этого Василий Кошельник показывает липы, обрезанные два года назад (ул. Мазепы в р-не ул. Малясова), и тополя, которые были подстрижены в минувшем году.
С ними, как мы видим, действительно все в порядке. Чего не скажешь о березах, например, на ул. 1 Мая.
Глядя на них, так и хочется призвать к мудрости всех тех людей, кто имеет какое-либо отношение к данной проблеме: ну договоритесь же вы в конце концов!
Причем договариваться следует не только о березах. Даже дерево, которое успешно поддается кронированию, необходимо обрезать до начала сокодвижения. То есть сейчас уже – поздно!
– В идеале это надо делать максимум до середины марта, оставляя косые срезы. К тому же мы обязательно обрабатываем срезы масляной краской, – подчеркивает зеленбудовец Василий Кошельник.
Чьих рук дело?
Как и предполагалось, обрезкой деревьев в городе занимается КП «Зеленбуд». И ничего зазорного в том, что каштаны превратились, как выразился один из наших читателей, в «инвалидов», специалисты предприятия не видят.
Напротив, по их словам, такая стрижка, дескать, не только омолаживает дерево, но и решает сразу несколько проблем.
– Омолаживающая обрезка древесных растений, при которой удаляется от 50 процентов и более кроны, – это борьба с каштановой минирующей молью. Уменьшение объема кроны приводит к сокращению популяции вредителя, – называет одну из проблем, решаемую таким образом, главный инженер КП «Зеленбуд» Василий Кошельник.
По словам инженера, другим способом бороться со злостным вредителем конского каштана обыкновенного, уничтожающим листву дерева, дорого: нужен комплексный подход – опрыскивание, ловушки и т. д.
Именно поэтому впредь в городе стараются высаживать другой вид каштана – красный, который менее подвержен поражению каштановой минирующей молью. Об этом свидетельствует и недавно появившаяся аллея молодых насаждений на ул. Шевченко возле сквера им. Б. Хмельницкого. Есть такие деревья и на ул. Толстого в районе Болдиной горы.
Но вернемся к нашим «деревьям-инвалидам». Оказывается, так называть их совершенно неправильно. Какие же они инвалиды, если после этого к ним возвращается молодость? «Пожилое» дерево снова приобретает молодую крону и – жизнь продолжается.
В противном же случае не обойтись без крайних мер – спилить и выкорчевать такое дерево, дабы не провоцировать аварийных ситуаций в городе. И все бы ничего, вот только большинство деревьев Чернигова достигло своей возрастной границы, а в некоторых случаях – значительно ее превысило.
Есть варианты
Чтобы избежать аварийных обесточиваний, обрезкой деревьев в Чернигове занимается также ОАО «Черниговоблэнерго».
В силу своей специфики, электрики заботятся о том, чтобы ветки зеленых насаждений не повредили воздушные линии электропередач. То есть их дело – расчистить дорогу для проводов.
– И вот что они оставляют после себя, – сетует Василий Кошельник, указывая на аллею однобоко стриженых лип на ул. Глебова.
Инженер Зеленбуда утверждает, что работникам их предприятия неоднократно приходится переделывать за электриками, приводя деревья в «божеский вид».
– Куда такое годится? Мало того, что никакой эстетики. Так это еще и прямой путь к аварийности дерева. Да, на провода оно уже не упадет. Но когда центр тяжести смещен, при сильном ветре, тем более если дерево старое, эти ветки могут отвалиться только так…
И это, по словам Василия Кошельника, еще одна проблема, в результате которой черниговцам приходится наблюдать на улицах города все те же голые стволы с «культями» вместо веток. Так сказать, достригают! Причем «достригать», если верить зеленбудовцам, приходится в любое время года и никогда не угадаешь заранее, где и в каком районе.
– В минувшие годы «Облэнерго» нам предоставляло план по очистке воздушных линий, и мы давали разрешение. В этом году никто никаких разрешений не брал. По какому плану они работают, мы не знаем, – говорит главный инженер КП «Зеленбуд».
А вам какой вариант нравится больше?
Для электриков главное – провода!
А вот ответ «Черниговоблэнерго» короткий. Там в курсе, что люди возмущаются их «творчеством», но они, исходя из реалий жизни, попросту выполняют свою работу.
«ПАТ «Чернігівобленерго» не є власником дерев, у штаті компанії немає посад лісівників, ландшафтних дизайнерів та інших спеціалістів по догляду за зеленими насадженнями.
Однак реалії життя змушують електромонтерів «міняти професію». Адже одне аварійне дерево створює загрозу знеструмлення цілого населеного пункту, а обірваний гілками дріт є небезпечним для життя людей», – говорится в официальном заявлении предприятия.
Кстати, в сторону зеленбудовцев и прочих электрики также закидают камень: «Товариство («Черниговоблэнерго». – Авт.) відповідає за якість та надійність електропостачання на основі договірних відносин. Тому власники зелених насаджень цим користуються: «приїдуть бригади обленерго й обріжуть гілки».
Другими словами – «обрезайте сами, и не придется переделывать работу после нас».
Правилами же охраны электрических сетей, утвержденными Кабинетом министров Украины 4 марта 1997 года, установлены охранные зоны воздушных линий электропередачи вдоль линий в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов для ВЛ напряжением до 1 кВ на расстоянии – 2 метра, 6–10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.
И чтобы все соответствовало, в 2016 году бригадами ПАО «Черниговоблэнерго» было расчищено в Черниговской области более 4,5 тысячи километров воздушных трасс линий электропередачи различных классов напряжения. И в 2017-м запланированы такие же объемы работ. А к 2020 году ПАО планирует привести все воздушные трассы и охранные зоны линии электропередачи в надлежащее состояние.
Так что с деревьями?
После упомянутого хочется опять-таки вспомнить о «деревьях-инвалидах». Они не станут такими, если обрезку сделать правильно.
Но откуда знать правила обрезки электрикам? Нестыковочка, не правда ли?
А ведь, к примеру, береза не подлежит кронированию. А значит, после «стрижки под ноль» это дерево может и не выжить.
Другое дело – липа, клен, каштан, тополь. Их крона успешно отрастает и приобретает красивый, аккуратный вид.
В подтверждение этого Василий Кошельник показывает липы, обрезанные два года назад (ул. Мазепы в р-не ул. Малясова), и тополя, которые были подстрижены в минувшем году.
С ними, как мы видим, действительно все в порядке. Чего не скажешь о березах, например, на ул. 1 Мая.
Глядя на них, так и хочется призвать к мудрости всех тех людей, кто имеет какое-либо отношение к данной проблеме: ну договоритесь же вы в конце концов!
Причем договариваться следует не только о березах. Даже дерево, которое успешно поддается кронированию, необходимо обрезать до начала сокодвижения. То есть сейчас уже – поздно!
– В идеале это надо делать максимум до середины марта, оставляя косые срезы. К тому же мы обязательно обрабатываем срезы масляной краской, – подчеркивает зеленбудовец Василий Кошельник.
Источник: 0462.ua
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