4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговская «Десна» не сумела обыграть «Буковину»
Черниговская «Десна» не сумела обыграть «Буковину»
- Сегодня, 08:32
- Просмотров: 26
Поединок между «Десной» и «Буковиной» завершился со счетом 0:0. Черниговцы до 80-й минуты практически ничего не создали у чужих ворот, но все же имели все шансы завершить матч в свою пользу.
За весь первый тайм команды создали полмомента, но удар Арвеладзе из неплохой позиции был неточным.
Выход в перерыве второго форварда в составе «Десны» активности впереди не добавил.
И Лысенко, и Филиппов по разу имели хорошие возможности, но в обоих случаях делали лишние касания и защитники накрывали соперников.
Гости провели несколько контратак, но все без пользы. Интересно, что до 80-й минуты в активе «Десны» не было НИ ОДНОГО удара в створ ворот «Буковины».
А вот выход на поле Коваленко дал результат. Буквально сразу же черниговцы создали ряд моментов, каждый из которых мог завершиться взятием ворот.
Сначала Картушов отдал навесную передачу на вышедшего Коваленко. Тот бил без помех метров с 15, но отлично сыграл вратарь, отбив мяч ногой.
Картушов снова подхватил мяч и в этот раз выкатил в район 11-метровой отметки на неприкрытого Чепурненко. Удар последнего защитник «Буковина» заблокировал рукой, но арбитр этого не заметил.
А через минуту скидку Лысенко на дальней штанге едва не замкнул все тот же Чепурненко. Его нога разминулась с мячом на пару десятков сантиметров.
Впрочем, это был кратковременный эффект – в оставшиеся 10 минут игра хоть и прошла с заметным преимуществом номинальных хозяев, но без моментов.
Ничья 0:0 оставила «Десну» на третьем месте, что вдвойне обидно, учитывая поражение главного конкурента в борьбе за 2-е место – «Вереса».
То есть, черниговцы, в случае победы могли сравняться по очкам с командой из Ривного накануне очной встречи, которая пройдет 1 апреля.
За весь первый тайм команды создали полмомента, но удар Арвеладзе из неплохой позиции был неточным.
Выход в перерыве второго форварда в составе «Десны» активности впереди не добавил.
И Лысенко, и Филиппов по разу имели хорошие возможности, но в обоих случаях делали лишние касания и защитники накрывали соперников.
Гости провели несколько контратак, но все без пользы. Интересно, что до 80-й минуты в активе «Десны» не было НИ ОДНОГО удара в створ ворот «Буковины».
А вот выход на поле Коваленко дал результат. Буквально сразу же черниговцы создали ряд моментов, каждый из которых мог завершиться взятием ворот.
Сначала Картушов отдал навесную передачу на вышедшего Коваленко. Тот бил без помех метров с 15, но отлично сыграл вратарь, отбив мяч ногой.
Картушов снова подхватил мяч и в этот раз выкатил в район 11-метровой отметки на неприкрытого Чепурненко. Удар последнего защитник «Буковина» заблокировал рукой, но арбитр этого не заметил.
А через минуту скидку Лысенко на дальней штанге едва не замкнул все тот же Чепурненко. Его нога разминулась с мячом на пару десятков сантиметров.
Впрочем, это был кратковременный эффект – в оставшиеся 10 минут игра хоть и прошла с заметным преимуществом номинальных хозяев, но без моментов.
Ничья 0:0 оставила «Десну» на третьем месте, что вдвойне обидно, учитывая поражение главного конкурента в борьбе за 2-е место – «Вереса».
То есть, черниговцы, в случае победы могли сравняться по очкам с командой из Ривного накануне очной встречи, которая пройдет 1 апреля.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
«Десна» обыграла на выезде харьковский «Гелиос»
Первый официальный матч в 2017 году подопечные Александра Рябоконя закончили со счетом 1:0 в свою
Черниговская «Десна» разгромила команду Премьер-лиги
Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна»
Футбол: Черниговская "Десна" снова с победой!
Подопечные Александра Рябоконя продолжают победную поступь. Накануне со счетом 2:1 черниговцы
В матче 13-го тура подопечные Александра Рябоконя одержали победу в гостях ...
Первая половина первого тайма прошла в равной борьбе и без опасных моментов у ворот той или иной
«Десна» в Чернигове уступила молодым «динамовцам»
Прошло два тура нового чемпионата Украины, а в активе черниговской «Десны» всего 1 очко. Пополнить
Черниговская «Десна» не может выиграть 4 матча кряду
Всего два очка в последних четырех турах набрали подопечные Александра Рябоконя в чемпионате
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!