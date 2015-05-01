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Администрация национального архитектурно-исторического заповедника «Чернігів стародавній» напомнила УПЦ Московского патриархата о том, что та всего лишь арендует храмы, а не владеет ними.
Обращение адресовано управляющему Черниговской епархии УПЦ МП митрополиту Амвросию (А. Поликопа) и настоятелю Спасо-Преображенского собора Георгию (Г. Щербатюк).
В тексте генеральный директор заповедника Юрий Соболь обратил внимание на нарушение Договора о бесплатном использовании Черниговской епархией УПЦ МП Спасо-Преображенского собора, который является государственной собственностью.
В частности, согласно Договору, пользователь обязуется использовать храм для проведения богослужений и религиозных обрядов, а также проведения экскурсий Национальным архитектурно-историческим заповедником.
В то же время, на прошлой неделе служители храма не пустили внутрь участников поезда единения «Труханівська Січ», для которых была проведена экскурсия на Валу.
Юрий Соболь попросил предоставить объяснения о нарушении условий Договора и принять соответствующие меры для недопущения подобных случаев в будущем.
Московская церковь в Чернигове нарушила договор
- Сегодня, 09:33
- Просмотров: 18
Администрация национального архитектурно-исторического заповедника «Чернігів стародавній» напомнила УПЦ Московского патриархата о том, что та всего лишь арендует храмы, а не владеет ними.
Обращение адресовано управляющему Черниговской епархии УПЦ МП митрополиту Амвросию (А. Поликопа) и настоятелю Спасо-Преображенского собора Георгию (Г. Щербатюк).
В тексте генеральный директор заповедника Юрий Соболь обратил внимание на нарушение Договора о бесплатном использовании Черниговской епархией УПЦ МП Спасо-Преображенского собора, который является государственной собственностью.
В частности, согласно Договору, пользователь обязуется использовать храм для проведения богослужений и религиозных обрядов, а также проведения экскурсий Национальным архитектурно-историческим заповедником.
В то же время, на прошлой неделе служители храма не пустили внутрь участников поезда единения «Труханівська Січ», для которых была проведена экскурсия на Валу.
Юрий Соболь попросил предоставить объяснения о нарушении условий Договора и принять соответствующие меры для недопущения подобных случаев в будущем.
Источник: 0462.ua
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