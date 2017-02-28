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Ремонт дорог в Чернигове откладывается до мая

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:03
  • Просмотров: 12
Ремонт дорог в Чернигове откладывается до маяОб этом заявил, 24 марта, на заседании исполкома мэр города Владислав Атрошеко. Такое положение дел связано с рядом конкурсных процедур.

Как заявил городской голова из-за ряда обязательных конкурсных процедур замену асфальтного покрытия, в особенности капитальный ремонт дорог, смогут начать по предварительным подсчетам не ранее 10 мая.

- Ми не гаємо часу, робимо всі роботи, які дозволяє робити нам погода. Однак ми не можемо перескочити через обов’язкові процедури, які мають певні часові рамки, - пояснил Владислав Анатольевич.

В частности сложности связаны и с поиском проектных организаций, готовых взяться за разработку таких масштабных проектов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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