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Ремонт дорог в Чернигове откладывается до мая
- Сегодня, 10:03
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Об этом заявил, 24 марта, на заседании исполкома мэр города Владислав Атрошеко. Такое положение дел связано с рядом конкурсных процедур.
Как заявил городской голова из-за ряда обязательных конкурсных процедур замену асфальтного покрытия, в особенности капитальный ремонт дорог, смогут начать по предварительным подсчетам не ранее 10 мая.
- Ми не гаємо часу, робимо всі роботи, які дозволяє робити нам погода. Однак ми не можемо перескочити через обов’язкові процедури, які мають певні часові рамки, - пояснил Владислав Анатольевич.
В частности сложности связаны и с поиском проектных организаций, готовых взяться за разработку таких масштабных проектов.
Как заявил городской голова из-за ряда обязательных конкурсных процедур замену асфальтного покрытия, в особенности капитальный ремонт дорог, смогут начать по предварительным подсчетам не ранее 10 мая.
- Ми не гаємо часу, робимо всі роботи, які дозволяє робити нам погода. Однак ми не можемо перескочити через обов’язкові процедури, які мають певні часові рамки, - пояснил Владислав Анатольевич.
В частности сложности связаны и с поиском проектных организаций, готовых взяться за разработку таких масштабных проектов.
Источник: 0462.ua
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