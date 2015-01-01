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Бочки с опасными химикатами кто-то выбросил в Черниговской области
- Сегодня, 10:39
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В Прилукском районе на территории бывшего машинно-тракторного участка обнаружены бочки с химикатами неизвестного происхождения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции в Черниговской области.
Сообщается, что в ходе рейдовой проверки 21 марта 2017 года в административных границах Товкачивской сельрады Прилукского района обнаружены 5 бочек (по 200 л каждая) с химическим веществом неизвестного состава и происхождения.
Бочки обнаружены на территории машинно-тракторного участка бывшего колхоза и находятся за пределами населенного пункта.
Четыре бочки были сброшены в котлован разрушенного пожарного водоема, одна бочка находилась на расстоянии около 150 метров от остальных.
Бочки были заполнены неизвестным веществом, которое имеет специфический едкий запах и находится в пастообразном и твердом агрегатном состоянии.
Герметичность бочек нарушена, часть вещества попала на землю. Точное количество (объем) вещества установить не представляется возможным.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции в Черниговской области.
Сообщается, что в ходе рейдовой проверки 21 марта 2017 года в административных границах Товкачивской сельрады Прилукского района обнаружены 5 бочек (по 200 л каждая) с химическим веществом неизвестного состава и происхождения.
Бочки обнаружены на территории машинно-тракторного участка бывшего колхоза и находятся за пределами населенного пункта.
Четыре бочки были сброшены в котлован разрушенного пожарного водоема, одна бочка находилась на расстоянии около 150 метров от остальных.
Бочки были заполнены неизвестным веществом, которое имеет специфический едкий запах и находится в пастообразном и твердом агрегатном состоянии.
Герметичность бочек нарушена, часть вещества попала на землю. Точное количество (объем) вещества установить не представляется возможным.
Источник: 0462.ua
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