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Бочки с опасными химикатами кто-то выбросил в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:39
  • Просмотров: 12
Бочки с опасными химикатами кто-то выбросил в Черниговской областиВ Прилукском районе на территории бывшего машинно-тракторного участка обнаружены бочки с химикатами неизвестного происхождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Сообщается, что в ходе рейдовой проверки 21 марта 2017 года в административных границах Товкачивской сельрады Прилукского района обнаружены 5 бочек (по 200 л каждая) с химическим веществом неизвестного состава и происхождения.

Бочки обнаружены на территории машинно-тракторного участка бывшего колхоза и находятся за пределами населенного пункта.

Четыре бочки были сброшены в котлован разрушенного пожарного водоема, одна бочка находилась на расстоянии около 150 метров от остальных.

Бочки были заполнены неизвестным веществом, которое имеет специфический едкий запах и находится в пастообразном и твердом агрегатном состоянии.

Герметичность бочек нарушена, часть вещества попала на землю. Точное количество (объем) вещества установить не представляется возможным.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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