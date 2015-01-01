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Чего ожидают черниговцы от наступившей весны?
- Сегодня, 11:41
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Наконец-то в Чернигов пришла настоящая весна! В солнечный, теплый день 22 марта мы вышли на улицу и поинтересовались у горожан, с какими мечтами и надеждами встретили они весну.
Юлия, в декретном отпуске:
– Теперь, когда, судя по всему, установилась хорошая погода, можно выйти на природу и отдохнуть вместе с детьми – всей семьей. Мечтаю съездить на Голубые озера! А пока никуда не собираемся. Маленький ребенок, поэтому пока так. Старшему будет скоро четыре. Так что наш маршрут: дом – детский садик – ну еще «Детская планета». Теперь, когда потеплело, думаю, добавится горсад, Яловщина и т. п.
Естественно, хочется что-то прикупить из одежды к новому сезону и себе, и детям, и мужу. На работу пока еще не хочется. От работы еще отдыхаю.
Весна – это хорошо!
Андрей, студент:
– Жду, чтобы Чернигов стал еще более зеленым и на улицах уменьшилось мусора. Ну а для себя лично – успехов в учебе. Оканчиваю четвертый курс университета, впереди – лето, работа, а там – пятый курс. Поэтому пока каких-то особых планов и ожиданий нет: дом, работа, учеба... Что с личной жизнью? В личной жизни все отлично!
Словом, обычная весна.
Шушанна, воспитатель:
– Хорошая погода – хорошее настроение! Хочется верить и ожидать лишь хорошего. Вот только что побыла на семинаре по патриотическому воспитанию в детском садике № 4. Поэтому идут на работу в таком приподнятом, патриотическом настроении!
Очень хочется перемен в лучшую сторону. Чтобы и в стране было все хорошо (не было войны), и чтобы дети поменьше болели…
Весна вселяет оптимизм.
Александр, служащий:
– Да мы всегда – не только весной! – ждем исключительно хорошего. Правда, не всегда это хорошее приходит…
А если серьезно, то чего ждать? Жизнь продолжается, жить хорошо… А каких-то особых планов как-то нет.
Большую часть времени занимает работа. Утром уехал на работу, вечером – приехал. Когда тут радоваться весне? Разве что на выходных выйти прогуляться куда-то в парк или на озеро. Просто прогуляться.
Шашлыки, конечно, дело хорошее, но как посмотришь, сколько мусора люди оставляют после этих «шашлыков», то как-то уже и не хочется ничего.
Юлия, в декретном отпуске:
– Теперь, когда, судя по всему, установилась хорошая погода, можно выйти на природу и отдохнуть вместе с детьми – всей семьей. Мечтаю съездить на Голубые озера! А пока никуда не собираемся. Маленький ребенок, поэтому пока так. Старшему будет скоро четыре. Так что наш маршрут: дом – детский садик – ну еще «Детская планета». Теперь, когда потеплело, думаю, добавится горсад, Яловщина и т. п.
Естественно, хочется что-то прикупить из одежды к новому сезону и себе, и детям, и мужу. На работу пока еще не хочется. От работы еще отдыхаю.
Весна – это хорошо!
Андрей, студент:
– Жду, чтобы Чернигов стал еще более зеленым и на улицах уменьшилось мусора. Ну а для себя лично – успехов в учебе. Оканчиваю четвертый курс университета, впереди – лето, работа, а там – пятый курс. Поэтому пока каких-то особых планов и ожиданий нет: дом, работа, учеба... Что с личной жизнью? В личной жизни все отлично!
Словом, обычная весна.
Шушанна, воспитатель:
– Хорошая погода – хорошее настроение! Хочется верить и ожидать лишь хорошего. Вот только что побыла на семинаре по патриотическому воспитанию в детском садике № 4. Поэтому идут на работу в таком приподнятом, патриотическом настроении!
Очень хочется перемен в лучшую сторону. Чтобы и в стране было все хорошо (не было войны), и чтобы дети поменьше болели…
Весна вселяет оптимизм.
Александр, служащий:
– Да мы всегда – не только весной! – ждем исключительно хорошего. Правда, не всегда это хорошее приходит…
А если серьезно, то чего ждать? Жизнь продолжается, жить хорошо… А каких-то особых планов как-то нет.
Большую часть времени занимает работа. Утром уехал на работу, вечером – приехал. Когда тут радоваться весне? Разве что на выходных выйти прогуляться куда-то в парк или на озеро. Просто прогуляться.
Шашлыки, конечно, дело хорошее, но как посмотришь, сколько мусора люди оставляют после этих «шашлыков», то как-то уже и не хочется ничего.
Источник: 0462.ua
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