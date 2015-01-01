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В египетском отеле задержали вороватого постояльца с пакетом из черниговского супермаркета
- Сегодня, 14:41
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«Звездой» интернета стал украинский турист, которого охрана гостиницы Hilton уличила при выселении в попытке украсть вещи.
Среди «трофеев» неназванного туриста – несколько пакетов с фруктами, средства гигиены, несколько рулонов туалетной бумаги, лампочки, запчасть от биде, посуда и столовые приборы…
Фотографию выложил в сеть сотрудник одного из туристических агентств Киева.
В комментариях воришку назвали черниговцем, отметив, что часть «приватизированого» он сложил в пакет супермаркета «Квартал».
На самом деле сеть магазинов «Квартал» работает в пяти населенных пунктах. Кроме Чернигова это еще Белая Церковь, Славутич, Прилуки и Житомир.
Причем в Чернигове магазинов «Квартал» больше, чем во всех остальных городах вместе взятых – 14 против 12.
Среди «трофеев» неназванного туриста – несколько пакетов с фруктами, средства гигиены, несколько рулонов туалетной бумаги, лампочки, запчасть от биде, посуда и столовые приборы…
Фотографию выложил в сеть сотрудник одного из туристических агентств Киева.
В комментариях воришку назвали черниговцем, отметив, что часть «приватизированого» он сложил в пакет супермаркета «Квартал».
На самом деле сеть магазинов «Квартал» работает в пяти населенных пунктах. Кроме Чернигова это еще Белая Церковь, Славутич, Прилуки и Житомир.
Причем в Чернигове магазинов «Квартал» больше, чем во всех остальных городах вместе взятых – 14 против 12.
Источник: 0462.ua
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