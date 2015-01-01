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У Стены Памяти Небесной Сотни в Чернигове установили флаг
- Сегодня, 15:19
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Вчера, 27 марта, у стены Памяти Небесной Сотни в Чернигове поставили флаг.
– Нещодавно тут було багато офіційніх заходів. Багато коштів на це витрачено, але для хлопців, які загинули, нічого не зроблено.
Дошку не пофарбовано. І стільки років не було навіть прапору. Тому ми звернулись до нашого спонсору, який нам багато допомагав тоді, на Майдані... і ось – прапор, – рассказала общественный деятель, глава профсоюза предпринимателей Светлана Жимостная.
– Нещодавно тут було багато офіційніх заходів. Багато коштів на це витрачено, але для хлопців, які загинули, нічого не зроблено.
Дошку не пофарбовано. І стільки років не було навіть прапору. Тому ми звернулись до нашого спонсору, який нам багато допомагав тоді, на Майдані... і ось – прапор, – рассказала общественный деятель, глава профсоюза предпринимателей Светлана Жимостная.
Источник: 0462.ua
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