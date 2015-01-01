4ернігів.інфо » Стрічка новин » За прошедшие сутки мошенники обокрали двоих пенсионеров с Черниговщины
За прошедшие сутки мошенники обокрали двоих пенсионеров с Черниговщины
- Сегодня, 15:44
- Просмотров: 20
Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники убедили граждан сообщить банковские реквизиты счетов, после чего жертвы лишились своих сбережений.
27 марта за помощью в полицию обратилась черниговская пенсионерка и сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился работником службы безопасности "Приватбанка" и рассказал об опасности блокировки счета клиентки.
Во избежание этой неприятной ситуации мошенник предложил сообщить реквизиты счета. Пенсионерка послушно выполнила все указания злоумышленника и через некоторое время получила СМС-сообщение, что с ее карточного счета снято 9500 гривен.
В тот же день жителю Батурина, Бахмачского района позвонил злоумышленник и представился работником службы безопасности "Ощадбанка". По аналогичной схеме мошенник узнал реквизиты и личную информацию банковской карты потерпевшего, после чего снял со счета 5800 гривен.
Спрашивают по телефону срок действия карты, код на обратной стороне карты, банковские пароли с SMS? Не сообщайте, это мошенники!
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
27 марта за помощью в полицию обратилась черниговская пенсионерка и сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился работником службы безопасности "Приватбанка" и рассказал об опасности блокировки счета клиентки.
Во избежание этой неприятной ситуации мошенник предложил сообщить реквизиты счета. Пенсионерка послушно выполнила все указания злоумышленника и через некоторое время получила СМС-сообщение, что с ее карточного счета снято 9500 гривен.
В тот же день жителю Батурина, Бахмачского района позвонил злоумышленник и представился работником службы безопасности "Ощадбанка". По аналогичной схеме мошенник узнал реквизиты и личную информацию банковской карты потерпевшего, после чего снял со счета 5800 гривен.
Спрашивают по телефону срок действия карты, код на обратной стороне карты, банковские пароли с SMS? Не сообщайте, это мошенники!
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Мошенники продолжают наживаться на наивных черниговцах
Четверо излишне доверчивых жителей Черниговщины в течение суток пострадали от рук изобретательных
Полиция призывает граждан к бдительности из-за активизации мошенников
Правоохранители ежедневно регистрируют новые случаи мошенничеств, стали возможными из-за
На Черниговщине Городнянская полиция задержала автоугонщика и грабителя
Благодаря четким слаженным действиям полицейские в Городне в течение дня нашли угнанный
Бдительные селяне помогли задержать подозрительного мужчину, который, прикр ...
Когда в одном из сел Бахмачского района появился человек с ящиком «на нужды АТО», многие
В Чернигове задержаны трое злоумышленников, разбиравших ж/д пути
Задержанные с помощью лома срывали с колеи железнодорожные костыли. Им грозит штраф или лишение
Один телефонный звонок стоил жительнице Чернигова 6,5 тысяч гривен
Несмотря на регулярную разъяснительную работу милиции среди жителей Черниговщины, до сих пор
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!