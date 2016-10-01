Пьяный черниговец без прав спровоцировал ДТП

Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что 60-летний черниговец, управляя мопедом, двигался по главной дороге и на перекрестке не разминулся с Mitsubishi Lancer, который, выезжая с улицы Малясова, ждал пока мопед проедет. Свидетели аварии рассказали полицейским, что мопед во время движения сильно вилял на дороге.После медицинского осмотра в карете скорой помощи водитель мопеда отказался от госпитализации, но согласился пройти тест на содержание алкоголя. Результат - 1,2 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина вообще не имеет прав на управление транспортными средствами, а мопед не зарегистрирован.Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 130 ("управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения"), вынесли постановления по ст. 126 ("управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством") и по ч. 6 ст. 121 ("управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") КУАП.