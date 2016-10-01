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Пьяный черниговец без прав спровоцировал ДТП

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:23
  • Просмотров: 21
Пьяный черниговец без прав спровоцировал ДТП
В субботу, 25 марта, около десяти вечера на перекрестке улиц Малясова и Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие - мопед столкнулся с автомобилем.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что 60-летний черниговец, управляя мопедом, двигался по главной дороге и на перекрестке не разминулся с Mitsubishi Lancer, который, выезжая с улицы Малясова, ждал пока мопед проедет. Свидетели аварии рассказали полицейским, что мопед во время движения сильно вилял на дороге.

После медицинского осмотра в карете скорой помощи водитель мопеда отказался от госпитализации, но согласился пройти тест на содержание алкоголя. Результат - 1,2 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина вообще не имеет прав на управление транспортными средствами, а мопед не зарегистрирован.

Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 130 ("управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения"), вынесли постановления по ст. 126 ("управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством") и по ч. 6 ст. 121 ("управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") КУАП.
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Источник: 0462.ua

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