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В субботу, 25 марта, около десяти вечера на перекрестке улиц Малясова и Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие - мопед столкнулся с автомобилем.
Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что 60-летний черниговец, управляя мопедом, двигался по главной дороге и на перекрестке не разминулся с Mitsubishi Lancer, который, выезжая с улицы Малясова, ждал пока мопед проедет. Свидетели аварии рассказали полицейским, что мопед во время движения сильно вилял на дороге.
После медицинского осмотра в карете скорой помощи водитель мопеда отказался от госпитализации, но согласился пройти тест на содержание алкоголя. Результат - 1,2 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина вообще не имеет прав на управление транспортными средствами, а мопед не зарегистрирован.
Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 130 ("управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения"), вынесли постановления по ст. 126 ("управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством") и по ч. 6 ст. 121 ("управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") КУАП.
Пьяный черниговец без прав спровоцировал ДТП
- Сегодня, 16:23
- Просмотров: 21
В субботу, 25 марта, около десяти вечера на перекрестке улиц Малясова и Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие - мопед столкнулся с автомобилем.
Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что 60-летний черниговец, управляя мопедом, двигался по главной дороге и на перекрестке не разминулся с Mitsubishi Lancer, который, выезжая с улицы Малясова, ждал пока мопед проедет. Свидетели аварии рассказали полицейским, что мопед во время движения сильно вилял на дороге.
После медицинского осмотра в карете скорой помощи водитель мопеда отказался от госпитализации, но согласился пройти тест на содержание алкоголя. Результат - 1,2 промилле алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчина вообще не имеет прав на управление транспортными средствами, а мопед не зарегистрирован.
Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 130 ("управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения"), вынесли постановления по ст. 126 ("управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством") и по ч. 6 ст. 121 ("управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") КУАП.
Источник: 0462.ua
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