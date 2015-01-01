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На Черниговщине поймали лесника-взяточника
- Сегодня, 17:02
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Оперативники управления защиты экономики в Черниговской области и полицейские ГУНП в Черниговской области «на горячем» задержали лесника, который требовал и получил неправомерную выгоду в 5000 гривен за отпуск лесопродукции без соответствующих документов.
В ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного следственным отделом Черниговского отдела полиции по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), оперативники управления защиты экономики в Черниговской области совместно с работниками следственного отдела Черниговского отдела полиции и работниками отдела криминальной разведки ГУНП в Черниговской области задержали «на горячем» лесника государственного предприятия «Черниговрайагролисгосп».
Мужчина требовал 10 000 гривен и получил неправомерную выгоду в размере 5000 гривен за отпуск лесопродукции физическому лицу-предпринимателю без соответствующих документов. Предмет преступления изъято.
Сейчас решается вопрос о переквалификации данного уголовного производства на ч. 1 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и сообщения о подозрении.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
В ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного следственным отделом Черниговского отдела полиции по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), оперативники управления защиты экономики в Черниговской области совместно с работниками следственного отдела Черниговского отдела полиции и работниками отдела криминальной разведки ГУНП в Черниговской области задержали «на горячем» лесника государственного предприятия «Черниговрайагролисгосп».
Мужчина требовал 10 000 гривен и получил неправомерную выгоду в размере 5000 гривен за отпуск лесопродукции физическому лицу-предпринимателю без соответствующих документов. Предмет преступления изъято.
Сейчас решается вопрос о переквалификации данного уголовного производства на ч. 1 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и сообщения о подозрении.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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