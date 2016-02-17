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Уровень воды в Десне в этом году существенно не поднимется
- Сегодня, 17:31
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Начиная с 2014 года, на реке Десна наблюдаются чрезвычайно низкие уровни весеннего половодья, и 2017-й, несмотря на большие запасы снега, исключением не будет. Об этом сообщила начальник отдела гидрологии Черниговского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Полевик, пишет «Україна туристична».
– Низкие наводнения, в частности, в Чернигове, мы наблюдаем уже три года: в 2014-м максимальный уровень воды был 438 см над нулем поста, в 2015-м – 305 см (это был вообще самый низкий уровень за всю более 130-летнюю историю наблюдений ), в 2016-м – 444 см.
В этом году, учитывая запасы снега, мы сначала прогнозировали более 500 см, но вода так быстро пошла в землю, что должны были снизить прогноз почти на метр – до 400-420 см, – рассказала специалист.
По словам гидролога, этой зимой запасы снега в области были больше, чем в прошлом году, однако максимальные уровни паводковой воды – ниже. Это связано с климатическими особенностями, в частности, ранним прогревом почвы, а затем, быстрым поглощением ею воды.
Так, на деснянских поймах областного центра, и других прибрежных населенных пунктов в настоящее время сухо. Для того чтобы вода вышла на пойму под Черниговом, ее уровень должен составлять не менее 680 см над нулем поста.
Среди всех рек области весенняя вода стоит только на пойменных территориях реки Снов. Уровень поймы Снова – 170 см, уровень воды сейчас – 190 см.
В данный момент, добавила собеседница, на реках уже формируется пик наводнения. Сегодня он наблюдается на Десне в районе Новгорода-Северского и составляет 384 см над нулем поста. В Чернигове пик ожидается в первой декаде апреля. Самый высокий уровень прогнозируется на Десне в районе села Разлеты – 460-480 см.
– Низкие наводнения, в частности, в Чернигове, мы наблюдаем уже три года: в 2014-м максимальный уровень воды был 438 см над нулем поста, в 2015-м – 305 см (это был вообще самый низкий уровень за всю более 130-летнюю историю наблюдений ), в 2016-м – 444 см.
В этом году, учитывая запасы снега, мы сначала прогнозировали более 500 см, но вода так быстро пошла в землю, что должны были снизить прогноз почти на метр – до 400-420 см, – рассказала специалист.
По словам гидролога, этой зимой запасы снега в области были больше, чем в прошлом году, однако максимальные уровни паводковой воды – ниже. Это связано с климатическими особенностями, в частности, ранним прогревом почвы, а затем, быстрым поглощением ею воды.
Так, на деснянских поймах областного центра, и других прибрежных населенных пунктов в настоящее время сухо. Для того чтобы вода вышла на пойму под Черниговом, ее уровень должен составлять не менее 680 см над нулем поста.
Среди всех рек области весенняя вода стоит только на пойменных территориях реки Снов. Уровень поймы Снова – 170 см, уровень воды сейчас – 190 см.
В данный момент, добавила собеседница, на реках уже формируется пик наводнения. Сегодня он наблюдается на Десне в районе Новгорода-Северского и составляет 384 см над нулем поста. В Чернигове пик ожидается в первой декаде апреля. Самый высокий уровень прогнозируется на Десне в районе села Разлеты – 460-480 см.
Источник: 0462.ua
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