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Черниговские паралимпийцы завоевали награды на Кубке мира в Японии

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:02
  • Просмотров: 18
Черниговские паралимпийцы завоевали награды на Кубке мира в Японии
Этап Кубка мира по зимним видам спорта среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, который проходил с 17 по 24 марта в Саппоро (Япония), завершился триумфом черниговских паралимпийцев.

Черниговские паралимпийцы на этом этапе Кубка мира завоевали: бронзу в лыжных гонках 10 км и серебро в спринте 7,5 км – Дмитрий Суярко, серебро в лыжных гонках 10 км и бронзу в спринте 7,5 км – Игорь Рептюх.

Среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата Игорь Рептюх – по итогам этапов Кубков мира сезона 2016-2017 годов в общем зачете признан лучшим спортсменом по лыжным гонкам и награжден Большим Хрустальным глобусом.

Наши паралимпийцы – представители регионального центра «Инваспорт», воспитанники заслуженных тренеров Украины Сторожка Владимира Петровича и Литвинца Андрея Николаевича.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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