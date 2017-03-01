4ернігів.інфо » Стрічка новин » В течение января-февраля текущего года плательщики Черниговщины перечислили в бюджеты 1068 млн. гривен налогов и сборов
В течение января-февраля текущего года плательщики Черниговщины перечислили в бюджеты 1068 млн. гривен налогов и сборов
- Сегодня, 18:01
- Просмотров: 17
Как сообщили в отделе мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления ДФС в Черниговской области, на 01.03.2017 года по Черниговской области сумма фактического сбора налогов и сборов (обязательных платежей), контроль за взиманием которых закреплено за органами государственной фискальной службы в государственный и местный бюджеты вместе взятых составила 1068 млн. гривен.
Из них в Государственный бюджет поступило 470 млн. Грн., Или 44 процента от общего
суммы сбора, в местные бюджеты - 598 млн. грн., или 56 процентов в общей сумме
сводного бюджета.
Наибольший удельный вес в общей сумме сбора среди платежей бюджетов всех
уровней составляют:
- налог на доходы физических лиц - 41,7 процентов от общей суммы, уплаченной
налогоплательщиками (445 млн. грн.);
- налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - 20,5 процента
(219 млн. Грн.);
- единый налог на предпринимательскую деятельность - 10,7 проц. (114500000. Грн.);
- налог на имущество (плата за землю, налог на недвижимость, транспортный налог)
- 8,6 проц. (92 млн. Грн.);
- рентная плата за пользование природными ресурсами (лесные ресурсы, вода, недра)
- 5,8 проц. (62 млн. Грн.);
- налог на прибыль предприятий - 3,4 проц. (36500000. Грн.);
- акцизный налог от реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива
- 2,5 проц. (26600000. Грн.).
Наибольшую сумму заплатили налогоплательщики, состоящие на учете в
Черниговской ОГНИ - 451 млн. Грн., Или 42 процента, в Прилуцком ОГНИ - 277 млн.
грн., или 26 процентов, в Нежинской ОГНИ - 205 млн. грн., или 19 процентов, в Менской
ОГНИ - 127 млн. Грн., Или 12 процентов.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Из них в Государственный бюджет поступило 470 млн. Грн., Или 44 процента от общего
суммы сбора, в местные бюджеты - 598 млн. грн., или 56 процентов в общей сумме
сводного бюджета.
Наибольший удельный вес в общей сумме сбора среди платежей бюджетов всех
уровней составляют:
- налог на доходы физических лиц - 41,7 процентов от общей суммы, уплаченной
налогоплательщиками (445 млн. грн.);
- налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - 20,5 процента
(219 млн. Грн.);
- единый налог на предпринимательскую деятельность - 10,7 проц. (114500000. Грн.);
- налог на имущество (плата за землю, налог на недвижимость, транспортный налог)
- 8,6 проц. (92 млн. Грн.);
- рентная плата за пользование природными ресурсами (лесные ресурсы, вода, недра)
- 5,8 проц. (62 млн. Грн.);
- налог на прибыль предприятий - 3,4 проц. (36500000. Грн.);
- акцизный налог от реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива
- 2,5 проц. (26600000. Грн.).
Наибольшую сумму заплатили налогоплательщики, состоящие на учете в
Черниговской ОГНИ - 451 млн. Грн., Или 42 процента, в Прилуцком ОГНИ - 277 млн.
грн., или 26 процентов, в Нежинской ОГНИ - 205 млн. грн., или 19 процентов, в Менской
ОГНИ - 127 млн. Грн., Или 12 процентов.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Налоговая: С начала года плательщики Черниговской ОГНИ направили в бюджеты ...
По данным отдела мониторинга доходов и учетно - отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в
Налогоплательщики в феврале заплатили более 558 000 000 гривен до бюджетов ...
В бюджеты всех уровней Черниговской области в феврале 2017 плательщиками уплачено 558 100 000.
Налогоплательщики уплатили 510 млн. гривен в бюджеты Черниговской области
Бюджеты всех уровней Черниговской области в январе 2017 пополнились на 510 млн. Гривен за счет
Налоговая: В этом году местные бюджеты получили почти 1 миллиард гривен нал ...
Состояние администрирования налога на доходы физических лиц, военного сбора и платы за землю
За 10 месяцев 2016 года черниговские плательщики увеличили поступления в Го ...
На брифинге в.а. заместителя начальника Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области
Плательщиками Черниговщины в октябре текущего года перечислено в бюджеты вс ...
Большая часть этих средств оплачена добровольно (98,5 проц. Общей суммы). В результате проведенной
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!