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В течение января-февраля текущего года плательщики Черниговщины перечислили в бюджеты 1068 млн. гривен налогов и сборов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:01
  • Просмотров: 17
В течение января-февраля текущего года плательщики Черниговщины перечислили в бюджеты 1068 млн. гривен налогов и сборовКак сообщили в отделе мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Главного управления ДФС в Черниговской области, на 01.03.2017 года по Черниговской области сумма фактического сбора налогов и сборов (обязательных платежей), контроль за взиманием которых закреплено за органами государственной фискальной службы в государственный и местный бюджеты вместе взятых составила 1068 млн. гривен.

Из них в Государственный бюджет поступило 470 млн. Грн., Или 44 процента от общего

суммы сбора, в местные бюджеты - 598 млн. грн., или 56 процентов в общей сумме

сводного бюджета.

Наибольший удельный вес в общей сумме сбора среди платежей бюджетов всех

уровней составляют:

- налог на доходы физических лиц - 41,7 процентов от общей суммы, уплаченной

налогоплательщиками (445 млн. грн.);

- налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - 20,5 процента

(219 млн. Грн.);

- единый налог на предпринимательскую деятельность - 10,7 проц. (114500000. Грн.);

- налог на имущество (плата за землю, налог на недвижимость, транспортный налог)

- 8,6 проц. (92 млн. Грн.);

- рентная плата за пользование природными ресурсами (лесные ресурсы, вода, недра)

- 5,8 проц. (62 млн. Грн.);

- налог на прибыль предприятий - 3,4 проц. (36500000. Грн.);

- акцизный налог от реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива

- 2,5 проц. (26600000. Грн.).

Наибольшую сумму заплатили налогоплательщики, состоящие на учете в

Черниговской ОГНИ - 451 млн. Грн., Или 42 процента, в Прилуцком ОГНИ - 277 млн.

грн., или 26 процентов, в Нежинской ОГНИ - 205 млн. грн., или 19 процентов, в Менской

ОГНИ - 127 млн. Грн., Или 12 процентов.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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