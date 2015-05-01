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Кампания декларирования доходов граждан по итогам 2016 продолжается
- Сегодня, 18:35
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С 1 января текущего года началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в течение 2016 года, которая продлится до 1 мая.
Напомним, налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается
гражданами в органы ДФС по месту регистрации.
На сегодня уже около 3,5 тыс. Граждан подали декларации, из которых почти
2 тыс.- это лица, которые обязаны задекларировать свои доходы, остальные - граждане,
обратились для получения налоговой скидки.
К оплате задекларировано более 5 млн.грн. налога на доходы с физических лиц
и более 1 млн.грн. военного сбора.
Наибольшие суммы доходов задекларирован гражданами вследствие получения
наследия - более 75 млн.грн., из которых к уплате задекларировано 3,5 млн.грн. налога
на доходы с физических лиц и 1 млн.грн. военного сбора.
Главное управление ДФС в Черниговской области приглашает граждан
активно декларировать доходы, полученные в течение 2016 года.
Обращаем внимание, что последний день подачи декларации - 3 мая 2017.
Дополнительная информация на веб-портале ДФС.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Напомним, налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается
гражданами в органы ДФС по месту регистрации.
На сегодня уже около 3,5 тыс. Граждан подали декларации, из которых почти
2 тыс.- это лица, которые обязаны задекларировать свои доходы, остальные - граждане,
обратились для получения налоговой скидки.
К оплате задекларировано более 5 млн.грн. налога на доходы с физических лиц
и более 1 млн.грн. военного сбора.
Наибольшие суммы доходов задекларирован гражданами вследствие получения
наследия - более 75 млн.грн., из которых к уплате задекларировано 3,5 млн.грн. налога
на доходы с физических лиц и 1 млн.грн. военного сбора.
Главное управление ДФС в Черниговской области приглашает граждан
активно декларировать доходы, полученные в течение 2016 года.
Обращаем внимание, что последний день подачи декларации - 3 мая 2017.
Дополнительная информация на веб-портале ДФС.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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