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Кампания декларирования доходов граждан по итогам 2016 продолжается

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:35
  • Просмотров: 14
Кампания декларирования доходов граждан по итогам 2016 продолжаетсяС 1 января текущего года началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в течение 2016 года, которая продлится до 1 мая.

Напомним, налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается

гражданами в органы ДФС по месту регистрации.

На сегодня уже около 3,5 тыс. Граждан подали декларации, из которых почти

2 тыс.- это лица, которые обязаны задекларировать свои доходы, остальные - граждане,

обратились для получения налоговой скидки.

К оплате задекларировано более 5 млн.грн. налога на доходы с физических лиц

и более 1 млн.грн. военного сбора.

Наибольшие суммы доходов задекларирован гражданами вследствие получения

наследия - более 75 млн.грн., из которых к уплате задекларировано 3,5 млн.грн. налога

на доходы с физических лиц и 1 млн.грн. военного сбора.

Главное управление ДФС в Черниговской области приглашает граждан

активно декларировать доходы, полученные в течение 2016 года.

Обращаем внимание, что последний день подачи декларации - 3 мая 2017.

Дополнительная информация на веб-портале ДФС.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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