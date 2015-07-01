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Черниговские таможенники обнаружили нарушения при оформлении китайского сборного груза на сумму 2900000. гривен
- Сегодня, 19:01
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Нарушения были выявлены во время таможенного оформления на таможенном посту «Чернигов-грузовой». Груз поступил в Украину из Китая морским транспортом и направлялся в адрес одной из харьковских фирм.
В начале осуществления таможенных процедур сработала автоматизированная система
анализа и управления рисками, свидетельствовало груз подлежит углубленной проверке.
По документам в контейнере находился сборный груз из 28 наименований
товаров. При осуществлении его осмотра таможенники выявили многочисленные нарушения.
В контейнере находилось большое количество не заявленных в документах
китайских товаров, среди которых: авто магнитолы, портативные плееры различных
модификаций, сторожевые противопожарные системы, автомобильные видеорегистраторы (в
ассортименте), устройства для отпирания дверей (домофоны с цветными экранами),
видеокамеры, переговорные устройства и несколько разновидностей инструментов. количество
незаявленных товаров каждой позиции колеблется от 100 до 1000 единиц.
Кроме того, установлено, что даже те товары, которые указаны в документах, имеют
огромные расхождения по количеству. Например, по документам ввозится около
1,5 тысячи электрических осветительных приборов, а в наличии их - более 5000. эти
нарушения касались мебельной фурнитуры, косметических инструментов, дверных
замков, ручек, и тому подобное.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей
472 Таможенного кодекса Украины. Таможней возбуждено административное дело.
Количество товара, ввозился в Украину с нарушением, насчитывает 139 500 единиц,
а стоимость (по предварительной оценке) - около 2900000 гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В начале осуществления таможенных процедур сработала автоматизированная система
анализа и управления рисками, свидетельствовало груз подлежит углубленной проверке.
По документам в контейнере находился сборный груз из 28 наименований
товаров. При осуществлении его осмотра таможенники выявили многочисленные нарушения.
В контейнере находилось большое количество не заявленных в документах
китайских товаров, среди которых: авто магнитолы, портативные плееры различных
модификаций, сторожевые противопожарные системы, автомобильные видеорегистраторы (в
ассортименте), устройства для отпирания дверей (домофоны с цветными экранами),
видеокамеры, переговорные устройства и несколько разновидностей инструментов. количество
незаявленных товаров каждой позиции колеблется от 100 до 1000 единиц.
Кроме того, установлено, что даже те товары, которые указаны в документах, имеют
огромные расхождения по количеству. Например, по документам ввозится около
1,5 тысячи электрических осветительных приборов, а в наличии их - более 5000. эти
нарушения касались мебельной фурнитуры, косметических инструментов, дверных
замков, ручек, и тому подобное.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей
472 Таможенного кодекса Украины. Таможней возбуждено административное дело.
Количество товара, ввозился в Украину с нарушением, насчитывает 139 500 единиц,
а стоимость (по предварительной оценке) - около 2900000 гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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