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Черниговские таможенники обнаружили нарушения при оформлении китайского сборного груза на сумму 2900000. гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:01
  • Просмотров: 13
Черниговские таможенники обнаружили нарушения при оформлении китайского сборного груза на сумму 2900000. гривенНарушения были выявлены во время таможенного оформления на таможенном посту «Чернигов-грузовой». Груз поступил в Украину из Китая морским транспортом и направлялся в адрес одной из харьковских фирм.

В начале осуществления таможенных процедур сработала автоматизированная система

анализа и управления рисками, свидетельствовало груз подлежит углубленной проверке.

По документам в контейнере находился сборный груз из 28 наименований

товаров. При осуществлении его осмотра таможенники выявили многочисленные нарушения.

В контейнере находилось большое количество не заявленных в документах

китайских товаров, среди которых: авто магнитолы, портативные плееры различных

модификаций, сторожевые противопожарные системы, автомобильные видеорегистраторы (в

ассортименте), устройства для отпирания дверей (домофоны с цветными экранами),

видеокамеры, переговорные устройства и несколько разновидностей инструментов. количество

незаявленных товаров каждой позиции колеблется от 100 до 1000 единиц.

Кроме того, установлено, что даже те товары, которые указаны в документах, имеют

огромные расхождения по количеству. Например, по документам ввозится около

1,5 тысячи электрических осветительных приборов, а в наличии их - более 5000. эти

нарушения касались мебельной фурнитуры, косметических инструментов, дверных

замков, ручек, и тому подобное.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей

472 Таможенного кодекса Украины. Таможней возбуждено административное дело.

Количество товара, ввозился в Украину с нарушением, насчитывает 139 500 единиц,

а стоимость (по предварительной оценке) - около 2900000 гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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