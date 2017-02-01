4ернігів.інфо » Стрічка новин » Налоговая: Налоговики повышают уровень осведомленности граждан по вопросам декларирования доходов
Налоговая: Налоговики повышают уровень осведомленности граждан по вопросам декларирования доходов
- Сегодня, 09:28
- Просмотров: 14
В Черниговском городском центре занятости специалистами Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области проведены общественные чтения, посвященные вопросам декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году.
«Цель такого мероприятия - информирование
общественности по вопросам представления налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в течение 2016 и
повышение уровня осведомленности граждан по данному вопросу », - отметила
начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла
Супрун.
В ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы относительно обязанности
представление налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, сроков
декларирования и уплаты налога, применения ставок налога и объяснили,
когда декларация об имущественном состоянии и доходах не подается.
Алла Супрун обратила внимание слушателей на права налогоплательщиков на
налоговую скидку. Так, граждане, желающие
реализовать свое право на налоговую скидку по
результатам прошлого года налоговую декларацию могут
подать в течение всего года.
Налоговики рассказывали участникам мероприятия о
возможность граждан получить справку о своих доходах
с помощью электронного сервиса ДФС Украины
«Электронный кабинет плательщика». Не обошли вниманием и
вопрос детенизации доходов в сфере занятости населения.
В конце мероприятия специалисты городской налоговой распространили среди
присутствующих собственную печатную продукцию по декларационной компании -
2017 и призвали вовремя задекларировать доходы, полученные в течение 2016
года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
«Цель такого мероприятия - информирование
общественности по вопросам представления налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в течение 2016 и
повышение уровня осведомленности граждан по данному вопросу », - отметила
начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла
Супрун.
В ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы относительно обязанности
представление налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, сроков
декларирования и уплаты налога, применения ставок налога и объяснили,
когда декларация об имущественном состоянии и доходах не подается.
Алла Супрун обратила внимание слушателей на права налогоплательщиков на
налоговую скидку. Так, граждане, желающие
реализовать свое право на налоговую скидку по
результатам прошлого года налоговую декларацию могут
подать в течение всего года.
Налоговики рассказывали участникам мероприятия о
возможность граждан получить справку о своих доходах
с помощью электронного сервиса ДФС Украины
«Электронный кабинет плательщика». Не обошли вниманием и
вопрос детенизации доходов в сфере занятости населения.
В конце мероприятия специалисты городской налоговой распространили среди
присутствующих собственную печатную продукцию по декларационной компании -
2017 и призвали вовремя задекларировать доходы, полученные в течение 2016
года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Кампания декларирования доходов граждан по итогам 2016 продолжается
С 1 января текущего года началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в течение
Налоговая: Налоговики повышают уровень осведомленности граждан по вопросам ...
В Черниговском городском центре занятости специалистами Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской
Налоговая: В Чернигове первый миллионер задекларировал свои доходы
«С начала года в Черниговской ОГНИ подано 477 налоговых деклараций об имущественном состоянии и
Налоговая: Общественные чтения: декларирования гражданами доходов
С целью информирования общественности по вопросам представления налоговой декларации об
Налоговая: Ставки налогообложения полученным в 2016 году доходов
Как пояснила начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных
На Черниговщине уже 1338 граждан подали декларации об имущественном состоя ...
В Главном управлении ДФС сообщили, что 1338 граждан уже подали налоговые декларации об
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!