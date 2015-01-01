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Желающих получить высшее образование в Черниговской области стало меньше
- Сегодня, 10:32
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17 марта закончилась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года.
Напомним, что каждый пользователь имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов. Для выпускников старшей школы общеобразовательных учебных заведений результаты ВНО по трем предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). Это украинский язык и литература (украинский язык), математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века), а также один учебный предмет по выбору выпускника.
Однако, ученикам, которые имеют международные сертификаты с любой иностранного языка, автоматически зачисляется в аттестат 12 баллов, а также как предмет ДПА. То есть такие лица могут сдавать не три предмета, а только два.
Как отметила во время брифинга в ОГА директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева, на 20 марта в Черниговской области количество зарегистрированных на ВНО составляло 6661 человека, хотя ожидалось около 7500 (2016 год - 7494 участника).
- В частности, на такой результат повлияла демографическая ситуация Черниговщины. Кроме того, выпускники вечерних школ по желанию могут сдавать ДПА в традиционной форме. Также в 2017 году будут действительны сертификаты прошлого года. Поэтому, например, среди участников ВНО есть такие, которые зарегистрировались только на один предмет, - рассказала Светлана Сакаева.
Напомним, что за январь 2017 года население Черниговской области уменьшилось почти на полторы тысячи человек.
Напомним, что каждый пользователь имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов. Для выпускников старшей школы общеобразовательных учебных заведений результаты ВНО по трем предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). Это украинский язык и литература (украинский язык), математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века), а также один учебный предмет по выбору выпускника.
Однако, ученикам, которые имеют международные сертификаты с любой иностранного языка, автоматически зачисляется в аттестат 12 баллов, а также как предмет ДПА. То есть такие лица могут сдавать не три предмета, а только два.
Как отметила во время брифинга в ОГА директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева, на 20 марта в Черниговской области количество зарегистрированных на ВНО составляло 6661 человека, хотя ожидалось около 7500 (2016 год - 7494 участника).
- В частности, на такой результат повлияла демографическая ситуация Черниговщины. Кроме того, выпускники вечерних школ по желанию могут сдавать ДПА в традиционной форме. Также в 2017 году будут действительны сертификаты прошлого года. Поэтому, например, среди участников ВНО есть такие, которые зарегистрировались только на один предмет, - рассказала Светлана Сакаева.
Напомним, что за январь 2017 года население Черниговской области уменьшилось почти на полторы тысячи человек.
Источник: 0462.ua
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