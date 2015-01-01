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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения, сообщает ukrinform.ua.
Плату с 1 апреля будут платить потребители ежемесячно независимо от фактического объема потребления. Абонплата начисляется на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает пресс-служба НКРЕКП.
Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями. В тариф будет заложено расходы ПАО "Укртрансгаз" на транспортировку газа, что составляет примерно 23% в общей структуре.
Согласно данным НКРЕКП, бытовые потребители будут платить значительно меньше, чем промышленные. Например, население будет платить ПАО "Черниговгаз" 1,684 коп. за 1 кубометр в час (без НДС), а промышленность - уже 5,769 коп. Ожидается, что в течение трех лет тарифы для населения и промышленности будут выровнены.
Как сообщалось, по оценке НАК "Нафтогаз Украины" после установления платы за пользование присоединенными мощностями конечная цена газа для потребителей может возрасти.
На данный момент установлена конечная цена на газ для населения, которая составляет 6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки.
В тарифе на газ появится новый обязательный платеж
- Сегодня, 13:02
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения, сообщает ukrinform.ua.
Плату с 1 апреля будут платить потребители ежемесячно независимо от фактического объема потребления. Абонплата начисляется на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает пресс-служба НКРЕКП.
Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями. В тариф будет заложено расходы ПАО "Укртрансгаз" на транспортировку газа, что составляет примерно 23% в общей структуре.
Согласно данным НКРЕКП, бытовые потребители будут платить значительно меньше, чем промышленные. Например, население будет платить ПАО "Черниговгаз" 1,684 коп. за 1 кубометр в час (без НДС), а промышленность - уже 5,769 коп. Ожидается, что в течение трех лет тарифы для населения и промышленности будут выровнены.
Как сообщалось, по оценке НАК "Нафтогаз Украины" после установления платы за пользование присоединенными мощностями конечная цена газа для потребителей может возрасти.
На данный момент установлена конечная цена на газ для населения, которая составляет 6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки.
Источник: 0462.ua
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