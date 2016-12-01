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В Чернигове пожарная машина попала в ДТП
- Сегодня, 13:28
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Сегодня утром около 9:00 на проспекте Победы столкнулись пожарная автоцистерна и автомобиль «Ланос». В аварии никто не пострадал, у легкового авто сильно повреждена левая часть кузова.
Как сообщил пресс-офицер управления патрульной полиции в Чернигове Виталий Копыстко, пожарная автоцистерна с включенным звуковым и световым сигналом поворачивала с ул. Хлебопекарской на проспект Победы, двигаясь в сторону вокзала.
В этот момент водитель, стоявшего на перекрестке «Ланоса», не только не пропустил машину МЧС, но начал движение на красный свет светофора, чем спровоцировал аварийную ситуацию.
Когда автоцистерна заканчивала маневр, она сильно задела левую переднюю часть кузова легковушки.
На водителя «Ланоса» составлен админпротокол по ст. 124 АПКУ («нарушение правил, дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств»), наказывается штрафом от 340 до 425 грн или лишением права водить автомобиль на срок от шести до двенадцати месяцев.
Как сообщил пресс-офицер управления патрульной полиции в Чернигове Виталий Копыстко, пожарная автоцистерна с включенным звуковым и световым сигналом поворачивала с ул. Хлебопекарской на проспект Победы, двигаясь в сторону вокзала.
В этот момент водитель, стоявшего на перекрестке «Ланоса», не только не пропустил машину МЧС, но начал движение на красный свет светофора, чем спровоцировал аварийную ситуацию.
Когда автоцистерна заканчивала маневр, она сильно задела левую переднюю часть кузова легковушки.
На водителя «Ланоса» составлен админпротокол по ст. 124 АПКУ («нарушение правил, дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств»), наказывается штрафом от 340 до 425 грн или лишением права водить автомобиль на срок от шести до двенадцати месяцев.
Источник: 0462.ua
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