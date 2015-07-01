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Черниговские браконьеры убили беременную бобриху

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 24
Черниговские браконьеры убили беременную бобрихуРыболовы, промышляющие на водоемах Черниговщины с запрещенными сетками, наносят ущерб не только рыбной фауне.

По словам черниговского активиста Павла Муравейко, участвующего в рейдах общественности, накануне они обнаружили браконьеров, уничтоживших самку бобра.

- Сьогодні китайські стометрові тенета доступні кожному і їх не пропливе, а ні велика рибина, ні маленька рибка.

Озера і заплави перегороджені десятками сіток і проплисти не може не тільки риба на нерест, а й тварини, які також живуть на водоймах!
На фото вагітна самка бобра з ембріонами в кінці квітня або на початку травня в неї б народилось 2-4 бобренят, але вона заплуталась і потонула.

Коли її випутували з сітки то була ще тепла ми не встигли всього на декілька хвилин...

Бобри живуть сім'ями в хатках з декількома поколіннями дитинчат, отже ця сім'я залишилась ще й з осиротілими бобренятами! – написал активист в социальной сети «Фейсбук».

Он рассказал, что поймавшиеся браконьеры чаще всего «бьют на жалость», кивают на тех, кто уничтожает рыбу с помощью электроудочек и уверяют, что имеют право ловить сетками, поскольку их деды и прадеды делали то же самое.
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Источник: 0462.ua

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