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В центре Чернигова столкнулись "Ланос" и пожарные. ФОТО

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:30
  • Просмотров: 19
В центре Чернигова столкнулись "Ланос" и пожарные. ФОТОСегодня утром на перекрестке улицы Хлебопекарской и проспекта Победы произошло ДТП.

Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Lanos и пожарная машина черниговского управления ГСЧС.

На месте ДТП работали сотрудники патрульной службы.

Подробности аварии выясняет сайт 0462.ua

Напомним, что начале марта на этом же перекрестке произошло ДТП с участием маршрутного такси.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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