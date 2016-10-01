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В центре Чернигова столкнулись "Ланос" и пожарные. ФОТО
- Сегодня, 14:30
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Сегодня утром на перекрестке улицы Хлебопекарской и проспекта Победы произошло ДТП.
Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Lanos и пожарная машина черниговского управления ГСЧС.
На месте ДТП работали сотрудники патрульной службы.
Подробности аварии выясняет сайт 0462.ua
Напомним, что начале марта на этом же перекрестке произошло ДТП с участием маршрутного такси.
Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Lanos и пожарная машина черниговского управления ГСЧС.
На месте ДТП работали сотрудники патрульной службы.
Подробности аварии выясняет сайт 0462.ua
Напомним, что начале марта на этом же перекрестке произошло ДТП с участием маршрутного такси.
Источник: 0462.ua
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