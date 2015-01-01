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Служебные собаки помогают искать оружие в транспорте на Черниговщине

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 15
Служебные собаки помогают искать оружие в транспорте на Черниговщине
На помощь полицейским управления превентивной деятельности, несут службу на стационарных постах, пришли кинологи со служебными собаками.

Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Черниговской области руководство Национальной полиции приняло решение привлечь к дежурству на стационарных постах наблюдения за дорожным движением полицейских кинологических центров со служебными собаками.

При осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения кинологи с собаками проверяют автотранспорт на предмет перевозки оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Особое внимание правоохранители уделяют транзитном движущегося с временно оккупированных территорий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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