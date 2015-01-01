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На помощь полицейским управления превентивной деятельности, несут службу на стационарных постах, пришли кинологи со служебными собаками.
Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Черниговской области руководство Национальной полиции приняло решение привлечь к дежурству на стационарных постах наблюдения за дорожным движением полицейских кинологических центров со служебными собаками.
При осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения кинологи с собаками проверяют автотранспорт на предмет перевозки оружия, боеприпасов и наркотических веществ.
Особое внимание правоохранители уделяют транзитном движущегося с временно оккупированных территорий.
Служебные собаки помогают искать оружие в транспорте на Черниговщине
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 15
На помощь полицейским управления превентивной деятельности, несут службу на стационарных постах, пришли кинологи со служебными собаками.
Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Черниговской области руководство Национальной полиции приняло решение привлечь к дежурству на стационарных постах наблюдения за дорожным движением полицейских кинологических центров со служебными собаками.
При осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения кинологи с собаками проверяют автотранспорт на предмет перевозки оружия, боеприпасов и наркотических веществ.
Особое внимание правоохранители уделяют транзитном движущегося с временно оккупированных территорий.
Источник: 0462.ua
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