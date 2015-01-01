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Минометчики стреляли в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:35
  • Просмотров: 15
Минометчики стреляли в Черниговской областиВ оперативном командование «Північ» Сухопутных войск ВСУ минометчикы 1-й отдельной танковой бригады провели тактические учения с боевой стрельбой.

Цель мероприятия – совершенствование навыков ведения боевых действий в поддержке действий общевойсковых подразделений и поражения отдельно обнаруженных целей.

Во время учений минометчики отрабатывали вопросы ведения разведки на поле боя, определения координат целей, тактические перемещения и передвижения в ходе ведения огня.

При ведении огня, использовались современные средства корректировки, которые показали отличные результаты при поражения целей.
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Источник: 0462.ua

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