Минометчики стреляли в Черниговской области

Цель мероприятия – совершенствование навыков ведения боевых действий в поддержке действий общевойсковых подразделений и поражения отдельно обнаруженных целей.Во время учений минометчики отрабатывали вопросы ведения разведки на поле боя, определения координат целей, тактические перемещения и передвижения в ходе ведения огня.При ведении огня, использовались современные средства корректировки, которые показали отличные результаты при поражения целей.