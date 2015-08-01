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Бесплатные счетчики воды для черниговцев закупят в середине апреля
- Сегодня, 16:02
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Черниговводоканал объявил открытые торги, в ходе которых намерен приобрести 4000 счетчиков воды, которые потом будут установлены в квартирах жителей Чернигова.
Программа установки приборов учета горячего и холодного водоснабжения жителям Чернигова переходит в новую фазу.
28 марта, КП «Черниговводоканал» разместило в системе Prozorro сообщение о закупке 4000 счетчиков холодной и горячей воды.
В 2017 году планируется закупить 2500 шт. счетчиков холодной и 1500 шт. счетчиков горячей воды.
Аукцион должен состояться 14 апреля, а уже 15 апреля будут известны стоимость приборов учета и предприятие-победитель, предложившее самые выгодные расценки.
Следующими этапами выполнения Программы будут такие же процедуры закупки комплектующих для установки узлов учета.
Напомним, что с 20 марта проходит процедура регистрации заявок черниговцев на установку приборов учета горячей и холодной воды. Финансируется Программа из городского бюджета.
Программа установки приборов учета горячего и холодного водоснабжения жителям Чернигова переходит в новую фазу.
28 марта, КП «Черниговводоканал» разместило в системе Prozorro сообщение о закупке 4000 счетчиков холодной и горячей воды.
В 2017 году планируется закупить 2500 шт. счетчиков холодной и 1500 шт. счетчиков горячей воды.
Аукцион должен состояться 14 апреля, а уже 15 апреля будут известны стоимость приборов учета и предприятие-победитель, предложившее самые выгодные расценки.
Следующими этапами выполнения Программы будут такие же процедуры закупки комплектующих для установки узлов учета.
Напомним, что с 20 марта проходит процедура регистрации заявок черниговцев на установку приборов учета горячей и холодной воды. Финансируется Программа из городского бюджета.
Источник: 0462.ua
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