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Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:28
  • Просмотров: 16
Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца
Реконструкция сквера продлится до лета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

В Чернигове продолжается реконструкция сквера имени Богдана Хмельницкого.

Окончание работ ожидается в первой половине лета.

Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.

Самые свежие достижения – обустройство ступенек к Пятницкой церкви и системы водоотвода от памятника архитектуры.

Кроме «наземных» работ (укладка плитки, установка скамеек и урн и т.д.) в сквере будет отремонтирован постамент памятника гетьману и оборудовано новая система освещения.
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Источник: 0462.ua

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