4ернігів.інфо » Стрічка новин » Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца
Реконструкция сквера продлится до лета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
В Чернигове продолжается реконструкция сквера имени Богдана Хмельницкого.
Окончание работ ожидается в первой половине лета.
Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.
Самые свежие достижения – обустройство ступенек к Пятницкой церкви и системы водоотвода от памятника архитектуры.
Кроме «наземных» работ (укладка плитки, установка скамеек и урн и т.д.) в сквере будет отремонтирован постамент памятника гетьману и оборудовано новая система освещения.
Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца
- Сегодня, 16:28
- Просмотров: 16
Реконструкция сквера продлится до лета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
В Чернигове продолжается реконструкция сквера имени Богдана Хмельницкого.
Окончание работ ожидается в первой половине лета.
Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.
Самые свежие достижения – обустройство ступенек к Пятницкой церкви и системы водоотвода от памятника архитектуры.
Кроме «наземных» работ (укладка плитки, установка скамеек и урн и т.д.) в сквере будет отремонтирован постамент памятника гетьману и оборудовано новая система освещения.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Новые дорожки в сквере Богдана Хмельницкого уже рассыпаются
Пользователи социальных сетей из Чернигова зафиксировали трещины в дорожках, которые проложены в
Черниговские депутаты поделили 300 "лишних" миллионов
Депутаты черниговского горсовета приняли за основу и в целом без дебатов и обсуждений проект
У Чернигова – 300 «лишних» миллионов. На что потратим?
По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 год в казне образовался свободный
Что в Чернигове планируется сделать дополнительного в 2017 году?
По результатам выполнения городского бюджета. Чернигова за 2016 на конец прошлого года учитывается
Реконструкция сквера им. Богдана Хмельницкого продолжается
В Чернигове в сквере имени Б. Хмельницкого установили 29 новых лавочек. По проекту они будут 65,
Чернигов может остаться без ремонта дорог и сквера Хмельницкого
Причина того, что работы могут быть остановлены, лежит в истории с… уличными светильниками, пишет
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!