Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца

В Чернигове продолжается реконструкция сквера имени Богдана Хмельницкого.Окончание работ ожидается в первой половине лета.Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.Самые свежие достижения – обустройство ступенек к Пятницкой церкви и системы водоотвода от памятника архитектуры.Кроме «наземных» работ (укладка плитки, установка скамеек и урн и т.д.) в сквере будет отремонтирован постамент памятника гетьману и оборудовано новая система освещения.