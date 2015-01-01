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27 марта в полицию обратилась 58-летняя жительница Чернигова.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
По словам женщины, 27 марта около 13:00 ч. на ул.Попова 53-летняя женщина облила ее "зеленкой" и порвала ей золотую цепочку (осталась только часть, а другая часть и крестик исчезли).
В ответ нападающая обвинила потерпевшую в образах, в ответ на которые и полетела зеленка.
Свою роль в конфликте сыграл и "любовный" фактор - нападающая считает пострадавшую любовницей своего мужа.
В Чернигове 53-летняя женщина облила "зеленкой" 58-летнюю "соперницу"
- Сегодня, 17:27
- Просмотров: 2
27 марта в полицию обратилась 58-летняя жительница Чернигова.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
По словам женщины, 27 марта около 13:00 ч. на ул.Попова 53-летняя женщина облила ее "зеленкой" и порвала ей золотую цепочку (осталась только часть, а другая часть и крестик исчезли).
В ответ нападающая обвинила потерпевшую в образах, в ответ на которые и полетела зеленка.
Свою роль в конфликте сыграл и "любовный" фактор - нападающая считает пострадавшую любовницей своего мужа.
Источник: garmata.tv/
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