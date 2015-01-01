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В Чернигове 53-летняя женщина облила "зеленкой" 58-летнюю "соперницу"

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:27
  • Просмотров: 2
В Чернигове 53-летняя женщина облила "зеленкой" 58-летнюю "соперницу"
27 марта в полицию обратилась 58-летняя жительница Чернигова.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

По словам женщины, 27 марта около 13:00 ч. на ул.Попова 53-летняя женщина облила ее "зеленкой" и порвала ей золотую цепочку (осталась только часть, а другая часть и крестик исчезли).


В ответ нападающая обвинила потерпевшую в образах, в ответ на которые и полетела зеленка.

Свою роль в конфликте сыграл и "любовный" фактор - нападающая считает пострадавшую любовницей своего мужа.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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