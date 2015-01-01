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Черниговские велосипедисты стали лидерами Чемпионата Украины
- Сегодня, 17:02
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Команда Черниговской области в общем зачете заняла второе командное место открытого весеннего командного чемпионата Украины в неолимпийских видах программ велосипедного спорта.
Об этом сообщает Департаменте семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации, информирует Garmata.tv.
В период с 21 по 26 марта 2017 года в г.. Николаев состоялся открытый весенний командный чемпионат Украины в неолимпийских видах программ велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2001-2002 г.г.р.
В нем приняли участие около 140 спортсменов из 10 областей Украины и команда из Молдовы.
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В личном зачете Андрей Пономарь завоевал I место в индивидуальной гонке на время, и место в гонке с выбыванием и I место в гонке критериум.
В парной гонке наши спортсмены Андрей Пономарь и Богдан Щербина заняли I место. В командной гонке Андрей Пономарь, Богдан Щербина, Денис Хотульов и Дмитрий Ященко заняли второе место.
По результатам I этапа отбора в Европейский юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в венгерском городе Дьер в июле 2017 года, Андрей Пономарь завоевал I место.
Об этом сообщает Департаменте семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации, информирует Garmata.tv.
В период с 21 по 26 марта 2017 года в г.. Николаев состоялся открытый весенний командный чемпионат Украины в неолимпийских видах программ велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2001-2002 г.г.р.
В нем приняли участие около 140 спортсменов из 10 областей Украины и команда из Молдовы.
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В личном зачете Андрей Пономарь завоевал I место в индивидуальной гонке на время, и место в гонке с выбыванием и I место в гонке критериум.
В парной гонке наши спортсмены Андрей Пономарь и Богдан Щербина заняли I место. В командной гонке Андрей Пономарь, Богдан Щербина, Денис Хотульов и Дмитрий Ященко заняли второе место.
По результатам I этапа отбора в Европейский юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в венгерском городе Дьер в июле 2017 года, Андрей Пономарь завоевал I место.
Источник: garmata.tv/
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