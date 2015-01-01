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Черниговские велосипедисты стали лидерами Чемпионата Украины

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 15
Черниговские велосипедисты стали лидерами Чемпионата УкраиныКоманда Черниговской области в общем зачете заняла второе командное место открытого весеннего командного чемпионата Украины в неолимпийских видах программ велосипедного спорта.

Об этом сообщает Департаменте семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации, информирует Garmata.tv.

В период с 21 по 26 марта 2017 года в г.. Николаев состоялся открытый весенний командный чемпионат Украины в неолимпийских видах программ велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2001-2002 г.г.р.

В нем приняли участие около 140 спортсменов из 10 областей Украины и команда из Молдовы.

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В личном зачете Андрей Пономарь завоевал I место в индивидуальной гонке на время, и место в гонке с выбыванием и I место в гонке критериум.

В парной гонке наши спортсмены Андрей Пономарь и Богдан Щербина заняли I место. В командной гонке Андрей Пономарь, Богдан Щербина, Денис Хотульов и Дмитрий Ященко заняли второе место.

По результатам I этапа отбора в Европейский юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в венгерском городе Дьер в июле 2017 года, Андрей Пономарь завоевал I место.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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