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В Чернигове вор-наркоман украл пакет леденцов
- Вчера, 18:01
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Вчера, 27 марта черниговец обратился в полицию с заявлением о краже.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Из торгового места расположенного в помещение детской поликлиники № 2 исчезли два пакета конфет «Чупа Чупс» и «Маша и Медведь» общей стоимостью 260 грн.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, что данное уголовное правонарушение совершил 33-летний ранее судимый неработающий наркоман.
Проводится проверка.
Фото из Сети.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Из торгового места расположенного в помещение детской поликлиники № 2 исчезли два пакета конфет «Чупа Чупс» и «Маша и Медведь» общей стоимостью 260 грн.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, что данное уголовное правонарушение совершил 33-летний ранее судимый неработающий наркоман.
Проводится проверка.
Фото из Сети.
Источник: garmata.tv/
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