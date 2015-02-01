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В Чернигове вор-наркоман украл пакет леденцов

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:01
  • Просмотров: 19
В Чернигове вор-наркоман украл пакет леденцовВчера, 27 марта черниговец обратился в полицию с заявлением о краже.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

Из торгового места расположенного в помещение детской поликлиники № 2 исчезли два пакета конфет «Чупа Чупс» и «Маша и Медведь» общей стоимостью 260 грн.


В ходе розыскных мероприятий было установлено, что данное уголовное правонарушение совершил 33-летний ранее судимый неработающий наркоман.

Проводится проверка.

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Источник: garmata.tv/

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